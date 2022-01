A pesar de que parecía que se podía producir el fin del conflicto familiar entre los Pantoja tras la muerte de doña Ana, parece que nada más lejos de la realidad. Kiko Rivera ha comenzado el 2022 distanciado de toda su familia, especialmente de Chabelita Pantoja. La joven reconocía hace unos días en ‘El programa de Ana Rosa’ que le envió un mensaje al teléfono de Irene Rosales con la felicitación del pequeño Alberto a Ana, la hija del DJ. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Este fin de semana, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confesado el motivo por el que no ha contestado a la hermana de su marido.

Irene Rosales no ha dudado en dar las explicaciones oportunas en ‘Viva la vida’ a la salida de su casa este domingo. «De Isa Pantoja probablemente haya enviado una felicitación o lo que sea, pero he tenido un cambio de móvil y no he visto nada«, decía la colaboradora. Unas declaraciones que Asraf Beno no ha dudado en comentar y reconocía que «no es creíble». Ante todo lo que se estaba comentado en el programa de Telecinco sobre el asunto, la hija de la tonadillera ha utilizado sus redes sociales para expresarse: «Si supierais cuántas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces… Madre no hay más que una«.

Por otra parte, Irene Rosales también ha confesado que no tiene noticias sobre su suegra, algo que pone de manifiesto que la relación entre la cantante y Kiko Rivera sigue en el mismo punto. «De mi suegra no hablo nada, no tengo nada que decir. No quiero que lo esté pasando mal, pero no estoy al tanto de nada», argumentaba.

Asraf Beno tranquiliza sobre el estado de Isabel Pantoja

En los últimos días, se ha especulado acerca del preocupante estado de salud de Isabel Pantoja. Era este sábado cuando Luis Rollán hacía saltar las alarmas y reconocía que no era capaz de ponerle nombre a lo que le ocurría a la tonadillera, dando así vía libre a cualquier tipo de especulaciones. Ante esto, Asraf Beno ha reconocido que Chabelita Pantoja llamó a su madre alarmada por la situación que se estaba dando por televisión.

«No es tan alarmante como se dijo. No está sola, está con Agustín todo el día y obviamente cuidad de ella. Isa habla con ella y la deja más tranquila. Por lo que me ha transmitido, no ha sido tan mal, está en una depresión, está mal, pero no en ese sentido. Ella tiene intención de ir a Cantora y encontrarse con su madre», admitía.

La próxima emisión del documental de Julián Muñoz, la muerte de su madre, doña Ana, y el distanciamiento con el resto de su familia han provocado que la tonadillera se encierre en Cantora. “Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra muy débil física y mentalmente. No se encuentra bien”, explicaba a SEMANA su círculo más cercano.