Irene Rosales y Kiko Rivera están viviendo unos de sus peores momentos. El pasado jueves fallecía la madre de la colaboradora de televisión, lo que llenaba de dolor y tristeza a toda la familia. Han sido unos días muy duros, donde han encontrado el apoyo de familiares y amigos, que no se han separado de ellos ni un minuto.

«Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta, pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami», escribía con emoción Irene tras la muerte de su madre.

Por su parte, Kiko Rivera también escribía un mensaje en sus redes a su suegra: «Somos eternos en recuerdos, ella siempre estará viva en mi corazón cuando cuente mis vivencias con una sonrisa. Gracias por tanto suegra. Seguiré cuidando de tu hija como siempre hago y de tus nietas. Te vamos a echar mucho de menos

Esta triste noticia ha empañado la celebración del 36 cumpleaños de Kiko Rivera. La colaboradora escribía una felicitación a su marido, a pesar del dolor: «Feliz cumpleaños mi vida, desearía con todas mis fuerzas que las circunstancias fuesen otras, la celebración fuese la prevista, pero lo importante es cumplir años, cumplir vida y lo que más deseo es que estemos juntos por siempre, porque eres mi vida. Gracias por estar siempre. Te amo con locura. Feliz 36 años mi amor 💕».