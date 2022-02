Irene Rosales ha vivido un fin de semana complicado. A pesar de que conseguía desconectar de todo lo que está ocurriendo en su familia acudiendo a un desfile de SIMOF en Sevilla, la mujer de Kiko Rivera ha recordado ahora a su madre. Justo cuando se cumplen dos años de su muerte, Irene le ha dedicado un mensaje a través de las redes sociales, haciendo saber que sigue llorando su ausencia cada día.

«2 años sin ti… Cada día duele más. Te echo tanto de menos mami», ha escrito Irene Rosales ante un fondo negro y junto a una estrella fugaz. Desde que la madre de Irene falleciera, esta ha considerado que su madre está presente en forma de estrella y siempre que habla de ella coloca este icono.

La madre de Irene Rosales fue uno de los apoyos más incondicionales de su hija. Madre e hija estuvieron siempre muy unidas, por lo que la muerte de esta ha causado un profundo dolor en la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’. Aunque no es muy de publicar los malos momentos que vive cuando la recuerda, Irene siempre comparte en las fechas claves lo mucho que la echa de menos.

Irene Rosales recuerda a su madre dos años después de su muerte

Unas horas después de compartir este mensaje en su Instagram, Irene Rosales acudía a ver a su madre al cementerio. Hasta allí fue con un ramo de flores, unas margaritas rosas, que colocó al lado de la placa que muestra quién descansa ahí. Irene acude siempre que puede a ver a su madre, pero cuando se cumplen dos años de su desaparición, es más que justificada la presencia de su hija.

No dudó en llevar a su madre un ramo de flores

Este triste aniversario llega en un momento complicado para Irene Rosales. Y es que está muy pendiente de su marido, que acaba de romper definitivamente con su familia tras las últimas declaraciones del mismo en una revista. El dj ha atacado con dureza a su hermana, Chabelita Pantoja, y a su madre, Isabel Pantoja. Irene no ha criticado públicamente las palabras de su marido y se ha mostrado al lado de él como su mejor apoyo.

Irene Rosales es consciente de que tiene una postura muy difícil. La colaboradora de ‘Viva la vida’ deja claro que siempre va a estar al lado de su marido y saca las garras por él pidiendo que se le deje de atacar. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

