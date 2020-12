La colaboradora ha confesado que su hija de 5 años le advirtió de que no escuchara el mensaje de la tonadillera.

Un mes después de que Kiko Rivera se sentara en ‘Cantora: la herencia envenenada’ e hiciera desgarradoras confesiones sobre su madre, Isabel Pantoja, la tonadillera se ha puesto en contacto con la familia. Irene Rosales ha confirmado que la jueza de ‘Idol Kids’ le mandó hace unos días varios audios para felicitarle el cumpleaños a su nieta, la pequeña Ana. Sin embargo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha mostrado dolida y ha hecho público que varias partes del mensaje que recibió no le han hecho gracia.

Irene Rosales ha explicado que el pasado martes, a primera hora de la mañana, Isabel Pantoja se puso en contacto con ella a través de WhatsApp. En concreto, la tonadillera le mandó un audio de más de un minuto para felicitar a su nieta, la pequeña Ana, quien cumplía cinco años. La colaboradora de ‘Viva la vida’ insistía en que nada más recibirlo se lo puso a su hija sin escuchar antes lo que decía. Sin embargo, mientras que lo reproducía, la mujer del DJ reconoció que no le gustó el tono en el que habló la tonadillera. «Para mi parecer no hubiera mandado ese tipo de audios, me hubiese limitado a felicitarla como se merece una niña de 5 años. Creo que lo podría haber hecho de otra manera. Mandó los audios y ya está. Una niña no es consciente de las discusiones entre padre y madre. Yo hubiera mandado la felicitación solo para la niña y con otro ánimo«, sentenciaba la colaboradora.

Sin querer entrar en detalles acerca del contenido del mismo, Irene Rosales insistía en que era un cumpleaños especial para su hija, no solo por las circunstancias de la pandemia, sino después de haber perdido en el mismo año a sus abuelos paternos. «Hay partes que a mí me ofenden, no me gusta que me mande ese tipo de audios. Tiene mi móvil para saber de las niñas. Si mi hija lleva dos meses sin escuchar a la abuela… me hubiese limitado a decirle: ‘Felicidades mi vida'», explicaba.

Por otro lado, Rosales también indica que tiempo después quiso volver a escuchar las palabras de Isabel Pantoja para sopesar detenidamente sobre el contenido. Es ahí cuando su propia hija le avisó de que no volviera a escucharlo. Al hacer esta confesión, Emma García entró a valorar el testimonio y aseguró con contundencia: «Si la niña dice eso después de escucharlo no hay nada más que decir, si te dice que no escuches el audio…».

Kiko no ha querido escuchar el mensaje de su madre

Irene Rosales también ha admitido que le comunicó en todo momento a Kiko Rivera la existencia del audio que Isabel Pantoja le había mandado. Sin embargo, tras escuchar a su hija decirle a su madre que no lo volviera a escuchar, el hijo de la tonadillera aseveraba que no quería oírlo.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ reconoce que sabe que Isabel Pantoja la culpa a ella y al entorno de Kiko Rivera de ser los culpables de la guerra entre madre e hijo. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘GH Dúo’ ha sido muy clara y ha insistido en que ha mantenido un perfil conciliador entre ambas partes por el bien de sus hijas. «De cara al público lo he puesto bastante fácil. Le he dicho una y mil veces que puede hablar con sus nietas cada vez que quiera. Si tengo que hacerles un móvil a mis niñas para que puedan hablar, lo haré. Si alguien no quiere saber de mis hijas es porque no quieren», sentenciaba.