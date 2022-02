Irene Rosales parece haber encontrado la luz al final del túnel. Después de una semana complicada para su familia, este pasado miércoles ha celebrado junto a Kiko Rivera el 38 cumpleaños de su marido. Este evento, que reunió a familia y amigos, llegó en un momento muy necesario, ya que la pareja pudo desconectar de todo el revuelo mediático que han provocado las declaraciones del dj contra su hermana, Chabelita Pantoja.

Aunque en un primer momento Irene Rosales se había posicionado al lado de su marido, después de todo lo que se ha comentado, esta da un paso atrás. El día después de la celebración de cumpleaños de su marido le ha servido para ver más allá y ya hace público que entiende la postura de Chabelita de no querer hablar ni perdonar a su hermano.

«Eso es cosa de ellos y entiendo perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente así que…», ha declarado Irene Rosales. Esto demuestra que ha cambiado de actitud al respecto. Aún así, deja la pelota en el tejado de ambos, queriendo así mantenerse al margen.

Irene Rosales cambia de actitud y entiende a Chabelita Pantoja

Vídeo: Europa Press.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ vuelve a dejar claro que no va a hablar de la polémica entre los hermanos, pero reconoce que está en una posición complicada: «Es que yo hubo un momento que ya dije que iba a dejar de tener que dar explicaciones y demás y mi situación es un poco complicada porque es mi marido pero yo quiero mantenerme totalmente al margen de esto», ha comentado.

Pero ahora va más allá y confiesa que hablará con Chabelita en privado. Pero vuelve a mencionar la palabra tiempo, que es lo que necesita para que se dé este encuentro entre ella y Chabelita Pantoja: «Y si tengo que hablar con alguien será con ella y en privado y cuando las aguas se calmen».

Hace unos días, Irene se posicionaba rotunda al lado de su marido

Irene Rosales ha cambiado de actitud, ya que durante días ha dejado claro que está al lado de su marido, pase lo que pase. De hecho, durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado en Sevilla, Irene Rosales hacía un llamamiento para que dejaran de linchar a su marido. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

Siempre cauta a la hora de hablar de su vida privada, Irene Rosales explicaba que cualquier persona que le conozca sabe que lo que le haya dicho a su marido se quedará de puertas para adentro y no lo expresará nunca de forma pública. «Si algo me parece bien o mal se lo digo a mi marido, pero él es adulto«, comentaba. Además, sobre las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y una supuesta separación, la colaboradora de televisión negaba cualquier tipo de rumor y dejaba claro que no tiene que dar ningún tipo de explicación.

