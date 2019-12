5 No cambia su idea de llegar hasta el final

Aunque este nuevo mensaje trataba de buscar la compasión de Irene Rosales a la hora de emprender acciones legales contra su acosador, ella está decidida en llegar hasta el final: “Cuando lo leí me entró miedo. La Guardia Civil me dijo que hacía muy bien en denunciar este tipo de casos, porque soy un personaje público. Me preguntaron que si había alguien que pudiera hacerme algo y dije que no. No tengo a nadie que me quiera pegar una paliza…”.