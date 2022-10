«Quiero a mi hermano y quiero a mi familia. Pero a veces pasa que muchas personas no te hacen sentir bien. En este caso me da hostias y me está haciendo daño. Por mi propio bien y por mi propia salud, quiero mantenerle al margen. He dejado de necesitarle. Hay veces con él que a pesar de ese cariño no se puede aprovechar de mí. No me puede vejar y humillar como lo ha hecho. Eso es de maldad. Es muy torpe por la manera que tiene de decir las cosas», admitía hace unos días, dejando claro que no ha vuelta atrás.