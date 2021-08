El cantante ha revelado una petición que le ha hecho Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon, por Instagram.

Omar Montes ha pasado de triunfar en los cuadriláteros a hacerlo sobre los escenarios. Después de conocer todas sus facetas más ocultas, lo cierto es que el cantante siempre sorprende a todos revelando alguna que otra anécdota sobre su vida. Mientras que espera a que se publique su primer libro, el que fuera pareja de Chabelita Pantoja dará el salto a la pequeña pantalla. Un nuevo proyecto profesional que ha llegado junto a la insólita petición que le ha hecho Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon.

En los próximos meses, Omar Montes protagonizará su propio documental en Amazon Prime, según explica a ‘El Mundo’. Se trata de una serie de cuatro capítulos que verá la luz en noviembre y que hablará de su vida: «Me han elegido entre todos los artistas de España para grabar su primera serie a nivel mundial que se va a emitir en 170 países. No es un capricho mío. Es que las altas esferas me dan su bendición«. Tras esto, el de Pan Bendito confesaba que había llegado a intercambiar mensajes privados en Instagram con Jeff Bezos, CEO de Amazon.

Sobre esto, Omar Monte ha revelado que Bezos le pidió que fuera uno de los tripulantes de su próximo viaje espacial. «Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción ‘La rubia’, me lo propuso y acepté. Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente», comenta al medio citado anteriormente. El cantante reconoce que le da cierto temor después de haber visto alguna que otra película sobre el espacio que no tienen un final feliz y reconoce que los agujeros de gusano le traen de cabeza. Sin embargo, recalca que quiere ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque.

Omar Montes publicará su primer libro

Desde que le conociéramos gracias a su relación con Chabelita Pantoja, lo cierto es que hemos descubierto nuevas facetas del que fuera boxeador. Ahora, Omar Montes tiene entre manos sacar su primer libro, su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Con el prólogo de Boris Izaguirre, el de Pan Bendito hablará de su vida y las adversidades a las que ha tenido que enfrentarse para lograr triunfar en el mundo de la música. En su novela autobiográfica, titulada «Mi vida mártir», el interprete de «Alocao» pretende mostrarse como un ejemplo de superación. «Si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera pueda. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle», reza el resumen.