Íñigo Onieva está recluido, de hecho, desde el viernes 23 de septiembre no existe una imagen del joven. Pocos saben de su paradero, pero sí que está destrozado y que llora su ruptura con Tamara Falcó tras descubrirse que fue infiel a la marquesa de Griñón. Un vídeo besando a otra chica fue lo que puso la primera pista de lo sucedido en el Burning Man, festival en el que cometió la deslealtad. Al parecer estas no serían las únicas imágenes que pueden comprometer a Íñigo, tal y como le hizo saber Isabel Preysler a su hija. Justo tras estas declaraciones se ha descubierto que un grupo de personas está tratando de vender imágenes íntimas de Íñigo Onieva, por las cuales están exigiendo un total de 100.000 euros.

Se sabe que son de larga duración y que se desarrollan en diferentes situaciones, aunque no podrían ver la luz al tratarse de un delito. Alguien del círculo de Íñigo podría estar traicionando su confianza, un vídeo que quién sabe en qué manos acabará. De momento, su círculo está preocupado, de hecho, Íñigo no deja de buscar a la persona que ha filtrado las imágenes, las cuales han sido el detonante para que su relación sentimental acabara. «Te la han jugado», le decían a Íñigo. La confianza ya no existe y Tamara ha decidido romper cualquier lazo que le uniera a él, bloqueando incluso a toda su familia y dejando claro que no quiere tener ninguna relación con ellos. También ha cambiado de teléfono móvil, evitando así que se puedan poner en contacto con ella por cualquier vía.

Íñigo Onieva no solo no se ha dejado ver, tampoco ha acudido a los restaurantes o las salas donde ejerce de relaciones públicas. Ha parado en seco su vida, ha frenado sus planes y no se ha dejado ver desde que Tamara Falcó decidiera tomar caminos por separado. Refugiado en su familia y en sus más íntimos, todos se están viendo superados por la situación, tanto es así que su madre reaparecía esta semana llorando ante las cámaras, un instante en el que no pudo reprimir sus lágrimas.

Será este viernes por la noche en ‘El punto de mira’ en Cuatro el espacio donde se intente saber quién está detrás de la venta de estos vídeos en los que Íñigo Onieva aparece en una situación íntima. Aunque todavía no se sabe la fecha y si por entonces tenía una relación con Tamara Falcó, todo apunta a que pronto descubriremos todos los detalles de una historia que no deja de sorprender.