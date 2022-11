Tamara Falcó es una mujer de palabra. Desde su primera aparición tras conocerse la deslealtad de Íñigo Onieva que dinamitó su compromiso, se ha mantenido firme en que su relación con él está más que acabada. No hay opción alguna para el empresario, que durante los últimos meses ha intentado volver a conquistar a la marquesa de Griñón. A pesar de que ha pasado un tiempo prudente y de que la colaboradora de televisión ha asegurado que lo ha perdonado como «mujer» y como «cristiana», la decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Este mismo martes, Tamara Falcó ha vuelto a sentenciar su relación con el empresario y asegura que se mantiene completamente alejada de él por «prescripción facultativa». Tan solo unos minutos después, él llegaba al domicilio de su madre, Carolina Molas, con el semblante serio y cargado de bolsas. ¿Cómo se ha tomado las duras palabras de Tamara Falcó contra su relación? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Muy serio y sin articular palabra. Así es la primera aparición pública después de que Tamara Falcó le haya cerrado de manera definitiva las puertas a su relación. Íñigo Onieva no quiere responder a las preguntas de la prensa. Se mantiene completamente callado cuando le preguntan por las últimas declaraciones de la hija de Isabel Preysler. Cargado con bolsas, el empresario entra en el domicilio de su madre, Carolina Molas, quien ha sido un gran apoyo para su hijo durante estos meses tan convulsos a los que se ha enfrentado.

Desde que se separara de Tamara Falcó, Íñigo Onieva se trasladó hasta la casa de su madre. De hecho, las primeras semanas desde su ruptura se mantuvo «refugiado» en esta vivienda sin salir a la calle y sin dar señales de vida durante todo ese tiempo. Eran sus hermanos y su madre quien entraba y salía del domicilio sin querer confirmar ni desmentir si Íñigo se encontraba dentro de la casa.

Íñigo Onieva habló ante la prensa a principios del mes pasado

La única vez que habló públicamente Íñigo Onieva fue el 9 de octubre tras salir a comer con su madre y sus dos hermanas al céntrico restaurante en el que trabaja: «Estoy profundamente agradecido, siento mucho que tenga que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto. Siento que este acoso que están sufriendo lo tengan que sufrir día sí y día también. No se lo merecen, queremos vivir», dijo. También se dirigió a Tamara Falcó: «Es algo que me tiene totalmente destrozado, haberle fallado, haberla perdido. Toda esta repercusión mediática lo complica aún más». «No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mis amigos íntimos, sin el apoyo de ellos y de mi equipo y socios, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada. Lo único que quiero es que esto acabe», sentenciaba.