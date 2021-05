Íñigo Onieva ha sido acusado de infiel y de organizar supuestamente fiestas ilegales, por lo que ha amenazado con medidas legales a Telecinco.

Íñigo Onieva desde hace algunos días está en el punto de mira. La pareja de Tamara Falcó ha sido acusado de ser infiel e incluso de organizar fiestas ilegales, informaciones que están empañando su imagen y su nombre. Para evitar el escándalo, el joven ha puesto este asunto en manos de sus abogados y se ha dirigido a Telecinco con el fin de frenar que se siga hablando de él y se siga relacionando su nombre con algo que no le representa. Así lo aseguran en un comunicado que han distribuido en los medios de comunicación:

«Nos ponemos en contacto con ustedes, en nombre de nuestro cliente, Íñigo Onieva, en relación al contenido que ustedes están divulgando en sus canales y medios desde el pasado 16 de mayo y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Constitución española. Estas manifestaciones no solo son manifiestamente inveraces e injuriosas, sino que carecen del más mínimo interés público. Les informamos de que hemos tenido conocimiento de que ustedes no solo están difamando y menoscabando el honor y la reputación de nuestro cliente, sino que están persiguiendo, presionando y hostigando su entorno personal y familiar, ocasionándole perjuicios de imposible recuperación.

Además, recordarles que estas declaraciones versan sobre una propiedad privada, no donde no habita ningún personaje público, lo que no solo vulnera el artículo 18.2 de la CE, que protege la inviolabilidad del domicilio, sino que por su gravedad podrían llegar a ser calificadas como un delito previsto 197 del Código Penal.

En consecuencia y en aras de evitar perjuicios mayores, les requerimos para que cesen en su conducta y se abstengan de llevar a cabo publicaciones ilícitas pues, en caso contrario, nos veremos a iniciar cuantas acciones sean necesarias para proteger los derechos de nuestro cliente y su entorno«.