Íñigo González, concursante de la primera edición de ‘Gran Hermano’, ha tenido que ser ingresado en el hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir un infarto. Una noticia que él mismo ha compartido con sus seguidores de la redes sociales. «Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo y me han operado de urgencia. Me han puesto un estén en la arteria descendente», señalaba.

El andaluz ha comenzado este último post, uno de los más difíciles que ha tenido que escribir, subrayando que se encontraba mejor. «Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado». También ha querido dejar claro que se siente muy afortunado: «Creo que he vuelto a nacer».

La experiencia de Íñigo en ‘GH 1’

Muchos aún recuerdan a un joven Íñigo González participando en la primera edición de ‘Gran Hermano’. Él mismo ha señalado esta vez que tras su ingreso las enfermeras le han reconocido y le han preguntado cómo fue aquella experiencia. «Dicen que tengo mucho sentido del humor», bromeaba. Además, no ha querido pasar la oportunidad de mandar un mensaje cargado de fuerza para sus seguidores. «Sé que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada. Se me saltaron un poco las lágrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto».

Actualmente Íñigo González es profesor de la Junta de Andalucía. Aunque recuerda con nostalgia su experiencia en el reality de Telecinco, una etapa que marcó su vida como ha recalcado en alguna ocasión. «Me metí en la tele y estuve allí de peripecias con 13 concursantes más», señala en el perfil de su cuenta de Instagram donde comparte su día a día.

Hace tan solo una semana que él mismo reveló que había acudido al hospital por un fuerte dolor en el pecho. «Tuve que ingresar en el hospital Macarena. Me extrajeron sangre por las enzimas cardiacas y la próxima semana me harán una prueba de fuerza para ver qué le pasa a mi corazón. De momento, el corazón que dedico es el emotivo: ver a mi madre pegada a mi cama, a mi familia correteando por el piso sevillano, a mi Angelita, mi Laurita, mensajes de mis alumnas de B2 de la EOI de El Ejido, aún sabiendo que este año ya no les doy clases, mis amigos de la pandilla, compañeros, amigos, en fin. Ahora lo que necesito es descansar y no pensar. Necesito estar en paz conmigo mismo y brindársela a los que más me quieren. Quiero vivir porque me encanta esta vida».