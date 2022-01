Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina anunciaban este lunes “la interrupción de nuestra relación matrimonial”, tras la publicación de unas fotografías del exjugador de balonmano de la mano de Ainhoa Armentia, compañera de trabajo en el bufete de abogados y también ahora su nueva ilusión. Un comunicado oficial, de mutuo acuerdo firmado por ambos, que es un paso previo para iniciar un proceso legal que disuelva su matrimonio. La evidencia de una infidelidad que los protagonistas no han podido negar, no ha dejado más opciones a los exduques de Palma que confirmar el fin de más de 24 años de amor. Pero la infanta Cristina estaría preparando ya el siguiente paso, la solicitud del divorcio, algo que hace alejada del foco mediático tras salir del mapa y guardar silencio.

Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con uno de los bufetes de abogados matrimonialistas más importantes de España para conocer qué pasos dará la infanta Cristina en su determinación de romper lazos matrimoniales con Iñaki Urdangarin, tras comprobar que él ha encontrado el amor en Ainhoa Armentia. Detalles de un divorcio que no solo nos desgranan los expertos en la materia, sino también desde la propia Casa Real, consultada al respecto. Una información que podrás encontrar en el nuevo número de la revista SEMANA, que podrás encontrar a partir de este miércoles en tu kiosco más cercano o accediendo a la versión online pinchando AQUÍ. Además, para no perder detalle de la incipiente relación que ha iniciado Iñaki Urdangarin a espaldas de la infanta Cristina, te contamos todo lo que tienes que saber de la joven abogada.

Olga Moreno se rompe en plena calle

No son buenos momentos tampoco para Olga Moreno que, como la infanta Cristina, se ha tenido que enterar por terceros de que su marido ha comenzado una nueva historia de amor. Antonio David Flores y Marta Riesco finalmente han confirmado que su romance es un hecho, dejando a la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ destrozada, como así muestra la revista SEMANA a través de unas fotografías en exclusiva que podrás ver en páginas interiores de su nuevo número.

Unas imágenes captadas en el interior de su vehículo mientras se desahoga con Rocío Flores, quien también emocionada, la consuela y aconseja en tan duras circunstancias. Aunque en un primer momento Olga Moreno ha tratado de ofrecer una imagen de estabilidad y de tener controlada la situación con Antonio David Flores, las fotos que te ofrece SEMANA en exclusiva evidencia que no es así, que está destrozada y que las emociones le sobrepasan de tal manera que incluso es incapaz de controlar las lágrimas en plena calle.

Carlota Corredera, ¿en crisis matrimonial?

Parece que ser famoso y estar feliz en un matrimonio no está de moda teniendo en cuenta las últimas informaciones, pero todo hace indicar que este es el caso de Carlota Corredera y su marido, Carlos de la Maza. Paz Padilla no estuvo fina en su último enfrentamiento con Belén Esteban, porque en su defensa involucró a su compañera de ‘Sálvame’, soltando una bomba que pilló a todos por sorpresa: “A mí me tachan de muchas cosas, igual que ahora dicen que si Carlota se está divorciando”. SEMANA ha tenido acceso a unas imágenes que desmienten su crisis matrimonial y dejan claro que la presentadora y el cámara de televisión no están atravesando ningún bache y que el rumor del que se hizo eco Paz Padilla simplemente no es cierto. Fotos que puedes ver también en páginas interiores del nuevo número de SEMANA, ya en tu kiosco más cercano.