Anabel Pantoja ha dado el salto a la música. Lo hace como protagonista de un videoclip de la que ha querido compartir algunos detalles

Anabel Pantoja da el salto a la música de la mano de Nininho Vaz Maia, uno de los artistas portugueses con más éxito en el país vecino. Inesperadamente, la sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de su próximo videoclip y ha tenido que viajar hasta Portugal para las grabaciones del vídeo musical. Anabel está muy emocionada con este nuevo proyecto que la pone en el foco mediático más allá de nuestras fronteras. Ha sido un viaje exprés el que ha tenido que realizar pero ha dejado constancia de él a través de sus redes sociales, donde ha mostrado lo ilusionada y emocionada que está.

Anabel Pantoja se convierte en protagonista de un videoclip

Tal y como hemos podido ver a través de algunos Stories de Anabel Pantoja, las grabaciones se han realizado en mitad del campo. «Voy llena de espigas pero mirad que sitio tan bonito«, se escuchaba decir a la colaboradora de televisión. Además, la sevillana se ha quedado alucinada de ver lo querido que es el artista en su país y la fama que le acompaña.»Estamos aquí, por las calles, por los bares… y le piden muchas fotos. A ver, es que es súper conocido aquí pero claro, yo estoy flipando porque yo no entiendo a qué nivel», ha dicho.

Además, ha ido mostrando algunos detalles de la grabación e incluso la hemos podido ver comer con el artista o el viaje en coche hasta el lugar donde ha tenido la grabación del vídeo musical. Con una sonrisa en el rostro, la sobrina de Isabel Pantoja nos ha colado en la grabación de este videoclip. No ha viajado sola hasta el país vecino. Ha estado acompañado por su peluquero, que se ha encargado de que esté perfecta para este evento tan importante para ella. Un nuevo proyecto con el que da el salto al mundo internacional. «Gracias @nininhovazmaia_ por dejarme formar parte de este proyecto tan bonito 🖤🙏🏼🇵🇹🇪🇸💃🏽 ( prepararse para lo que viene…🎥)«, ha escrito Anabel junto a una foto del artista.

La colaboradora de televisión define esta experiencia como una que «jamás olvidaré»

Una vez que llegó al set de grabación, Anabel Pantoja se puso manos a la obra y ya no pudo compartir más contenido. A pesar de que muchos de sus seguidores le pidieron que siguieran compartiendo más imágenes, no pudo ser. «No puedo enseñar ni subir nada del videoclip pero muy pronto entenderéis por qué. Ha sido mágico y una experiencia que jamás olvidaré. No hubiera sido posible sin vosotros«, ha escrito en una imagen con el campo del fondo, donde han tenido lugar las grabaciones.

Las grabaciones han tenido lugar este miércoles y tras pasar la noche en Lisboa su peluquero y ella han tenido que coger un vuelo y regresar a casa. Ambos están muy contentos de esta nueva experiencia que desde SEMANA estamos deseando de ver.