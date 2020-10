Tamara Falcó una semana más acudió a ‘El Hormiguero’ e hizo unas inesperadas confesiones sobre sus mayordomos con las que dejó boquiabierto a todo el mundo

Tamara Falcó acudió este jueves como una semana más a su puesto de trabajo en ‘El Hormiguero‘. Una colaboración que está permitiendo a los espectadores conocer más acerca de su día a día así como sobre los aspectos más íntimos de ‘Villa Meona’, la casa que posee su madre en una elitista urbanización de la capital. La vivienda posee nada más y nada menos que 2000 metros construidos en una parcela que supera los 5000, por lo que Isabel Preysler tiene a varias personas que se ocupan de su mantenimiento. Precisamente sobre los mayordomos que conviven en la espectacular residencia junto a ellas, Tamara Falcó se confesó en el programa de Antena 3.

Tras comentar que ahora mismo están haciendo obras en su domicilio, concretamente en la cocina, Tamara Falcó comentó que la remodelación iba a llegar a su fin más pronto de lo previsto. «Nos estamos apañando en la cocina que tenemos en la carpa. Pero todo va muy rápido, es que mi madre tiene un poco de enchufe en las cocinas», dijo entre carcajadas. Instante en el que la socialité quiso hacer un guiño a la relación contractual que tiene su progenitora con Porcelanosa y fue poco después cuando la joven empezó a hablar sobre su perrita, Jacinta. Una vez más haciendo gala de su naturalidad, Tamara Falcó explicó que su can últimamente pasa de ella y se va con su mayordomo.

Todo comenzó cuando Pablo Motos le espetó: «Creo que tu perrita Jacinta se ha hecho viral en redes y lo ha reventado: ¿Qué ha pasado?». «Tiene más comentarios que ninguna de mis fotos», respondió Tamara Falcó provocando la risa entre los presentes. Tras comentar que su número de likes superaba cualquiera de sus instantáneas, la hija de Carlos Falcó tildó a su perrita de traidora, unas palabras que llevar a Motos a pedirle que argumentara esta ‘acusación’. Tamara lo tenía claro: «Últimamente la estoy abandonando bastante y se va con la gente que tenemos trabajando en casa, concretamente con César, el mayordomo, y su mujer, que acaba de dar a luz, y se va con ellos porque la miman más».

Esta confesión llevó a Trancas y Barrancas a querer saber más acerca de su relación con el servicio doméstico. «¿Se va con el mayordomo y pasa de ti?», preguntó Pablo Motos a lo que Trancas añadió «les da Ferrero Rocher y claro», una cuestión que de nuevo llevó a Tamara a calificar a su perrita de traidora. «Si fuera eso, los sacaría, pero es que es muy traidora», apuntó Tamara Falcó. No obstante, el presentador tenía claro el verdadero motivo por el que la mascota de la colaboradora ya no estaba tan pendiente de ella: «Es porque tú ahora curras mucho y no la das tanto cariño». «Puede ser, o que es una traidora por naturaleza, no lo sabemos», respondió ella.

Después de esta revelación Tamara explicó que en Villa Meona siempre había gente, aunque fuera de servicio doméstico, por lo que cuando se quedaba sola incluso tenía miedo. «En mi casa siempre hay gente, lo que se me hace raro es cuando no hay gente», dijo la futura marquesa de Griñón. Por último, la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ desveló que las cenas en casa de su madre corrían a cuenta de cada uno, aunque las comidas sí dependían de los mayordomos, siendo Ramona la mejor cocinera de la casa sin duda alguna y ella misma la segunda. «No es fácil llegar a ser un buen mayordomo», insistió Tamara.

Será en tan solo unos días cuando Tamara Falcó vuelva a acaparar todas las miradas. En menos de 30 días se convertirá oficialmente en marquesa de Griñón después de que esta semana se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado su solicitud. La petición ya es formal y así se evidenciaba en el BOE: «La sucesión en el título de Marqués de Griñón ha sido solicitada por doña Tamara Isabel Falcó Preysler, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Carlos Falcó y Fernández de Córdova, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título», dice en él.