No es nuevo que Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco han protagonizado diferentes tiras y flojas a lo largo de estos meses. Desde que saliera a la luz la relación entre Antonio David Flores y la reportera, el presentador ha cargado en diferentes ocasiones contra ella. Sobre todo después de los argumentos de ella asegurando que «quería seguir levantándose a las cinco de la mañana» mientras hablaba en los platós de su relación con el ex colaborador de televisión. Eso sí, ella también le respondía. Llevan así un tiempo y nada hacía presagiar que este mismo miércoles iban a protagonizar uno de los pasados más (in)esperados en los pasillos de Telecinco.

Jorge Javier y Marta Riesco se reencuentran en los pasillos de Mediaset

Es habitual ver a presentadores y colaboradores sacándose fotografías en las instalaciones de Mediaset. Lo que ya no lo es tanto es que dos archienemigos, como son Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez, posaran juntos. «Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga», escribía el popular presentador en la imagen. Una fotografía que se ha convertido en viral en tan solo unos minutos y son muchos los internautas que han comentado esta disparatada fotografía. «Canalla. Esa frase ha sido el final de muchos!!! 😂😂😂😂😂😂», escribía Máximo Huerta; «Por dios santo», decía Carolina Sobe; Laura Fa y Belén Rodríguez no daban crédito a lo que veían y se echaban las manos a la cabeza.

Sin embargo, a pesar de que Jorge Javier ha querido publicar en su muro de Instagram la conciliadora imagen entre presentadora y colaboradora, ella parece no estar tan conforme con ella. Aunque ambos aparecen muy sonrientes y como si dos amigos se trataran, Marta Riesco ha mostrado su disconformidad con Jorge Javier. Y es que a través de su perfil de Instagram ha hablado de este momento en los pasillos de Telecinco y, a juzgar por sus palabras, no le ha gustado nada lo que ha ocurrido en Mediaset.

La reportera critica la actitud del presentador de ‘Sálvame’

Jorge Javier ha hecho unas candentes declaraciones en un blog que no han hecho ni pizca de gracia a Marta Riesco y así lo ha hecho saber a sus seguidores. «Me lo encuentro por los pasillos riéndose (…) Para aflojar me pide una foto. La tira. Ya sabemos con qué intención… Esperaba más valentías en las distancias cortas«, espeta. Sin lugar a dudas, esta fotografía no significa que haya llegado la paz entre los dos trabajadores de Mediaset.

Aunque sea un posado feliz, parece que entre ellos todavía no hay una verdadera amistad. Sin embargo, Jorge tiene claro el por qué se ha parado con él y se han hecho una fotografía juntos. «Ella sabe que el penas (refiriéndose a Antonio David Flores) se va a romper y su carrera va a seguir», ha asegurado Jorge.

