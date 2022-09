El debate de ‘La isla de las tentaciones’ ha pinchado en cuestiones de audiencia y es que su primer asalto se ha saldado con una cuota de pantalla del 5,7% de share, lo que le sitúa en una delicada situación. Y eso que contó con la colaboración estrella de Terelu Campos, que echó toda la carne en el asador para hacer ruido en el plató conducido por Sandra Barneda, llegando a realizar confesiones candentes que han dejado incluso a su hija, Alejandra Rubio, boquiabierta y sin saber muy bien qué decir. Se trata de un aspecto de la vida de la hija de María Teresa Campos que la presentadora hasta ahora no había puesto sobre el tapete mediático y es que ha hablado de aquellas noches locas en las que ha acabado en buena compañía, para después despertar y no saber muy bien quién es esa persona que está a su lado, con el consiguiente susto. Alejandra no daba crédito ante la confesión de su madre.

Mientras se trataban las aventuras de las cinco parejas que han querido poner sus relaciones a prueba en ‘La isla de las tentaciones’ y se visualizaban vídeos de sus primeros acercamientos con los solteros, Terelu Campos se ha sentido cómoda para hablar de aspectos desconocidos de su vida privada. Se hablaba de cómo Claudia había tenido un affaire pasado con Hugo Paz, el tentador vip, pero no se acordaba de su encuentro. Alejandra Rubio duda de la veracidad de su falta de memoria y no comprende cómo alguien puede tener un encuentro con una persona y después no recordarlo. La respuesta la tuvo por parte de su madre: “Todavía eres muy joven, yo tengo mucha vida y en esa vida he tenido noches de amnesia y sustos”, soltaba Terelu Campos divertida al ver cómo su hija se quedaba ojiplática: “Somos muy diferentes”, se limitó a decir Alejandra Rubio para salir airosa del revés de su madre.

Parece que Terelu Campos se va soltando poco a poco en televisión y ya no le importa tanto el qué dirán como le sucedía tiempo atrás. Es por eso que desde hace unos meses viene sorprendiendo a la audiencia con declaraciones bomba que antes habría rehusado hacer por no provocar mucho ruido mediático. Así sucedió este verano cuando se le tentó a buscar el amor desde ‘Sálvame’ y ella confesó los requisitos que debía cumplir el hombre que tratase de conquistarla: “Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo, pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados, que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes”, enumeraba.

Quizá se haya puesto muy exigente Terelu Campos, de ahí que en otro arranque de sinceridad inesperado confesase que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de la compañía íntima de un hombre. Lo hacía al valorar que Javi y Samuel se tocasen el culo en ‘La isla de las tentaciones’, lo que ha extrañado a alguno: “Perdona Marta, eso me parece una gilipollez. Entre amigos, entre mujeres, todos hemos tocado culo, un buen culo. Yo hace que no toco un culo ni se sabe”, decía resuelta la presentadora, que parece dispuesta a revolucionar el plató de las tentaciones con sus confesiones más íntimas, que escandalizan incluso a su propia hija.