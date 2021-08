La colaboradora ha posado en un bikini blanco con el que está espectacular. ¡No se pierdan las fotos de su posado de verano!

Que Rosa Benito es una mujer de poderosa belleza parece algo incuestionable. La que fuera mujer de Amador Mohedano siempre fue sumamente atractiva. Y lo sigue siendo. A sus 65 años, la colaboradora del ‘Fresh’ ha demostrado que sigue estando de muy buen ver en el programa donde trabaja cada mañana.

«La Madonna de ‘Ya es mediodía«, la han llamado sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ cuando han visto las fotos de la de Torrejón de Ardoz presumir de tipazo de infarto. «¡Espectacular!», ha sido otro de los adjetivos utilizados por el staff del espacio.

«No tenemos por qué taparnos»

Y es que la colaboradora ha posado en bikini blanco, sin filtros y sin apenas haber tomado el sol. Pero ni falta que le ha hecho estar bronceada… ¿El resultado de la sesión de fotos? Estaba guapa a rabiar. «Las mujeres, no por cumplir años tenemos que taparnos», ha explicado, con cierto rubor ante las imágenes de su sensual posado veraniego.

Rosa Benito había prometido a la dirección del programa que posaría en ropa de baño. Y ha cumplido su promesa… ¡con nota! Además, ha dejado claro que se siente a gusto con su cuerpo. Sin filtros y desde los jardines de la urbanización donde vive, ha dejado sin palabras a sus colegas, así como a la audiencia. “Por esto le habrían pagado un pastón”, ha asegurado una Marta Lopéz impresionada con las fotos de Rosa. La colaboradora, impactada, le ha preguntado cuántos años tiene: «A tu edad me gustaría estar así». “Tengo 65 años”, le ha respondido una Rosa nerviosa, pero satisfecha de haberse mostrado natural y sin ningún tipo de complejo. “Es verdad que soy muy impulsiva y cuando vi a las niñas con esto, pensé “¿Por qué la gente de nuestra edad no podemos hacer esto?” No estoy morena porque este año no he tomado todavía el sol y no resalta el bikini blanco, pero no podía hacer otra cosa», decía. Necesitas unos pantalones estampados como los que tiene Rosa Benito

Jorge Javier Vázquez, dolido con Rosa Benito: «Nos tratas con desprecio»

Rosa Benito y Rocío Flores, sorprendente nueva estrategia ante Rocío Carrasco

“Las hizo un amigo de mi hijo, mi Javi porque mi hijo estaba fuera… él me propuso lo del pozo, es el pozo que está en mi jardín de la urbanización”, detallaba sobre su posado. “Mi palabra la he cumplido y me siento feliz, me siento bien”. «Me gusta cumplir años» Por último, añadía: «Me gusta cumplir años porque cuando se cumplen años es porque tienes vida y lo importante es vivir, y decir yo mis años y no que lo digan los demás”, añadía.