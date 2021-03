Este lunes se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa con un contudente discurso

Sin lugar a dudas, hoy es un día muy importante para que la sociedad siga progresando hacia un futuro mejor y con más igualdad entre ambos sexos. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Por este motivo, este lunes Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa con un contundente discurso sobre este día y porque no hay que acudir a las manifestaciones, uno de los temas que más se han comentado y controversia ha traído durante estos últimos días.

Ana Rosa Quintana habla sobre la situación que ha dejado la pandemia para la mujer

«Este año de pandemia ha dejado unos datos desoladores para los derechos de las mujeres. La brecha salarial es más grande, la falta de oportunidades, se incrementa el paro femenino y las mujeres son las primeras en la lista del ERTE», ha comenzado diciendo la presentadora de ‘El programa de AR’. A lo largo de estos meses, por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, han tenido lugar situaciones muy desesperantes para muchísimas mujeres: «Muchas vuelven a las labores del hogar, siendo cuidadoras dependientes y se han visto confinadas con sus maltratadores«, ha dicho.

«¡Hoy es 8M, un día para alzar la voz y reivindicar con más fuerza una sociedad igualitaria!. La pandemia y el teletrabajo han hecho retroceder las libertades, el 70% de parados en febrero son mujeres», ha continuado diciendo la presentadora. «El covid ha hecho retroceder los derechos de la mujer pese a tener un ministerio de Igualdad… deberían dejar el marketing y ponerse con lo que nos importa a todas», añade.

Habla sobre las manifestaciones que tendrían lugar un día como hoy

«Con este panorama no me den lecciones de igualdad porque llevo toda mi vida defendiendo los derechos de las mujeres. Denunciando la explotación sexual, la brecha salarial, la violencia de género, participando en campañas de comunicación…», ha comentado la periodista denunciando la actual situación. «Hoy no he salido a la calle porque además de la pandemia machista hay un virus acechando que va a por todos y nos queremos vivas. En 2018 salimos todas a las calles y conseguimos que los partido políticos no se adueñaran de este movimiento, fue algo histórico», ha dicho muy orgullosa del movimiento que a lo largo de los años se ha ido consolidando.

«El feminismo no debería tener ideología, todas tenemos los mismos problemas y necesitamos que los hombres se impliquen», declara la presentadora. Antes de terminar su discurso, ha querido mirar a cámara y hacer una petición a los políticos de nuestra sociedad actual: «Que rindan cuentas, porque los números de la igualdad no me salen… y lo que no son cuentas son cuentos».

Ana Rosa Quintana confesó a SEMANA los derechos por los que deberíamos de seguir luchando

En nuestro amplio reportaje con motivo del 8M, 15 mujeres respondieron a diferentes cuestiones relacionadas con la igualdad y los derechos por los que debemos de seguir luchando en los tiempos que corren. Una de ellas ha sido, Ana Rosa Quintana considera que aún queda mucho camino por recorrer.

La presentadora responde así cuando se le preguntan por los derechos por los que debemos de seguir luchando: «Por todo lo que no hemos conseguido, primero respeto, que se acaben los malos tratos, respeto por la mujer, la independencia económica, la igualdad absolutamente en todo, laboral, de remuneración, de corresponsabilidad con las parejas, todo lo que todavía está en camino. La igualdad cuando llegas a puestos de responsabilidad, que tengamos tantas mujeres presidentas de compañías como hombres». Además, estima que debemos involucrar a los hombres en esta lucha.

La lucha de Ana Rosa en años anteriores

Si bien en el año 2018, el 8 de marzo Ana Rosa Quintana no asistió a su programa para hacer Huelga y asistir a la manifestación por el Día de la Mujer, en los dos años siguientes sí que ha asistido a su puesto de trabajo. Ella ya lo explicó en su día: «Yo este año voy a hacer la huelga aquí, haciendo el programa. Yo creo que ya tuve mi gesto y hay que ser responsable, quiero hacerlo de otra manera y contando lo que está ocurriendo», dijo en el 2019. Ana Rosa Quintana, que lució una camiseta donde se podía leer «Mujeres al poder», aprovechó para mandar un mensaje: “Es innegable que tenemos un techo de cristal o de hormigón y tenemos que romperlo porque la igualdad real llegará cuando las mujeres estén en los puestos importantes de la sociedad”, dijo.