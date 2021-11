Este viernes, Terelu Campos ha tenido una importante cita. Ha visitado el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para una revisión rutinaria. Con el semblante serio, la colaboradora, ha visitado este conocido centro sanitario para someterse a un chequeo rutinario. Con el semblante serio y acompañada de un amigo, la andaluza no ha hecho declaraciones sobre este encuentro con los profesionales que siguen su caso.

La hija de María Teresa Campos lleva años batallando duramente contra el cáncer. Fue en el año 2012 cuando tuvo que ser intervenida por primera vez, tras serle detectado un carcinoma maligno en el pecho derecho que descubrió durante unas vacaciones en Hawai. Tras la intervención estuvo una larga temporada retirada de la televisión y recibiendo tratamiento de radio y quimioterapia. Entonces se mostraba fuerte y esperanzada. El 5 de julio de 2017 anunciaba feliz que “por fin” estaba “curada”. «Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo, iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta… y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré», decía.

Lucha contra el cáncer desde hace casi 10 años

No imaginaba que un año después la dolencia se reproduciría, obligándola a pasar en más ocasiones por quirófano. En julio de 2018 volvía a enfrentarse a los demonios de esta dolencia: la mama derecha presentaba un nuevo tumor. A los 52 fue operada y sometida a una doble mastectomía. De aquella operación le costó recuperarse. Le quedaron secuelas físicas y un dolor que se le hacía insoportable.

En abril de 2019 volvía a pasar, una vez más, por quirófano. El motivo no respondía a ninguna dolencia concreta, sino a una «reconstrucción de pecho» que le habían programado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo en el que esta tarde se ha sometido a una revisión.

El cáncer es una enfermedad que a la familia Campos ha tenido que hacer frente en distintas ocasiones. Tanto la matriarca como sus dos hijas han tenido que afrontar esta difícil enfermedad en algún momento de sus vidas.

María Teresa y Carmen Borrego también han hecho frente a esta enfermedas

En el año 2001, a Carmen Borrego le diagnosticaron un cáncer de útero cuando se estaba recuperando en el hospital tras sufrir un ictus. Fue intervenida de urgencia y le extirparon todo el tumor, que se encontraba en una fase temprana. Se aquella operación se recuperó sin problemas y desde entonces no ha vuelto a tener ninguna recaída.

En 2008 fue María Teresa Campos a la que le detectaron un cáncer en la garganta. La enfermedad se encontraba en una fase temprana y pudieron extirpárselo. Por suerte, la cosa no pasó a mayores.