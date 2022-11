Iker Casillas ha seguido adelante con su agenda prevista en Qatar. El exguardameta se encuentra allí para cumplir con su contrato como comentarista del Mundial en TVE, un compromiso que se ha visto tambaleado con la operación de urgencia de Sara Carbonero. El de Móstoles se ha planteado viajar a España para seguir de cerca el ingreso de la madre de sus hijos y, además, estar junto a ellos, opción que de momento ha descartado. Él mismo ha sido el encargado de comunicarlo en redes sociales, donde ha publicado una foto desde el país. En la imagen que él titula «mañaneando por Doha», Iker posa de espaldas a la cámara y disimula estar pendiente de que alguien le esté tomando esta instantánea, foto que demuestra que sigue en el país.

Pero Iker Casillas no solo ha aprovechado la mañana del viernes para hacer turismo, sino que también tenía una cita en televisión. El exfutbolista ha acudido al programa ‘Protagonistas’ de la televisión azteca que ha grabado desde Qatar a diferentes expertos en el fútbol como Jorge Valdano, entre otros, amigos y personas de confianza con las que se siente muy a gusto trabajando. Imagen en la que tanto Casillas como el resto de compañeros del medio lucen exactamente el mismo outfit: chaqueta gris y pantalón color piedra. Él, por su parte, quiere cumplir con su hoja de ruta y, aunque sigue pendiente desde la distancia de su exmujer, no viajará a España de momento. Esta es la drástica decisión que ha tomado, determinación que ha comunicado de forma velada.

El también empresario estallaba en sus redes sociales contra la prensa porque hubiera salido a la luz la intervención de Sara Carbonero, quien desde el lunes 21 de noviembre se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Navarra. Ha recibido el apoyo de su familia, en especial de su madre, su hermana y su comadre, Isabel Jiménez, que están pendientes de su evolución. La periodista de Informativos, que a su vez es muy amiga de Sara, ha sido quien ha comunicado que ella se encuentra bien, con lo que resta gravedad a la intervención quirúrgica.

Sara Carbonero no se ha mostrado muy activa en sus redes sociales desde que fuera hospitalizada. Tan solo compartió una significativa canción que decía «yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito», cuya letra ha cobrado un especial sentido estos días. Además, ha posteado una imagen de un vídeo en la que aparecen dos personas de avanzada edad en su terraza mientras bailan y demuestran la complicidad que les une, publicación que a ella le ha enamorado profundamente, prueba de ello, que la comparta en sus stories.