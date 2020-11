Este miércoles, Canales Rivera sacaba a la luz uno de los numerosos (y polémicos) asuntos relacionados con la herencia de Paquirri. El primo de Kiko Rivera se sentaba en ‘Quiero dinero’, el concurso de Telecinco en el que los colaboradores de ‘Sálvame’ se someten a la máquina de la verdad para contar con todo lujo de detalles qué sucedió con las esmeraldas que compró su tío para regalárselas a su madre y que, según él, se quedó Isabel Pantoja tras su fallecimiento.

La historia de las esmeraldas de Paquirri se remonta a 40 años atrás. Hace más de cuatro décadas, el torero aprovechó un viaje a Colombia, donde toreaba, para comprar piedras preciosas. En aquella época, en este país sudamericano, rico en este preciado mineral, era posible adquirir esmeraldas y otras piezas para orfebrería a buen precio. Por ello se animó a comprar varias piedras con las que, una vez en España, encargaría hacer unos pendientes para su madre. Al llegar a nuestro país mandó a un joyero a hacer unos pendientes con el fin de hacer un obsequio muy especial a su progenitora.

«¿Tú las has visto?», quiso saber Jorge Javier Vázquez. «Nunca, si Kiko es un desastre en ese aspecto, yo soy peor. Yo a mi madre no se las he visto puestas. De plástico no creo que sean, pero es que hay unas esmeraldas con una pureza y otras con otra», explicaba. «Qué niño más raro. Toda España hablando de las esmeraldas, tú viviendo en casa de Teresa Rivera y sin mirarlas«, comentaba el presentador.

La hermana de Paquirri llevará las joyas a un plató de Telecinco

Lo cierto es que para aclarar qué sucedió con las esmeraldas de la discordia y salir de una vez de toda duda, la madre del torero, se sentará en un plató de televisión. «Teresa Rivera llevará las joyas de su hermano puestas encima en ‘Cantora: la herencia envenenada 2″, ha revelado David Valldeperas.