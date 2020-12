Este jueves, mientras Rafael Amargo declaraba ante el juez, su hermano, Miguel, ha hablado con Ana Rosa Quintana respecto a su detención

Rafael Amargo está viviendo sus horas más bajas después de que el pasado martes fuera detenido por dos presuntos delitos organización criminal y tráfico de drogas. Este jueves en torno a las 11 y media de la mañana, salía de los calabozos de una céntrica comisaría de Madrid en dirección a los Juzgados de Plaza de Castilla donde tendría que declarar ante el juez y responder a sus preguntas. Mientras tanto, su hermano, Migue Amargo, entraba en directo en ‘El programa de AR’ para contar algunos detalles de esta detención.

El hermano del bailarín ha querido hablar con Ana Rosa Quintana de como él y su familia están viviendo esta situación: «Estamos preocupados. No es un gusto para nadie. Esto es algo que te viene como una masa y un mazazo y no sabes como actuar en el primer momento. Luego después te centras un poquito y dices «vamos a ver por donde va a esto»», ha comenzado relatando. Y ha añadido lo siguiente: «Ahora mismo, como sabéis, no podemos estar a su lado, aunque nos gustaría. Está el abogado y casi apenas le han dado información porque está bajo secreto de sumario. No sabemos nada más. No hemos podido hablar con él», ha explicado.

Ana Rosa Quintana ha querido saber si Rafael Amargo tiene problemas con las drogas

La presentadora le ha preguntado al hermano del bailarín si cree que su hermano tiene un problema con las drogas: «Eso no se pude confirmar ni decir tan tajantemente. Es verdad que por su mundo y por su forma de vivir, entran y salen… están en sitios, se ven muchas cosas.. y luego ya cada uno puede consumirlo o no. No quiero ni defender nada.». Estas palabras no han sentado nada bien a la presentadora, que le ha pedido que, por favor, no se normalice con el consumo de drogas en los artistas: «Yo no estoy diciendo que el mundo o que la profesión conlleve el consumo. Hay quien sí, hay quien no, hay quien es más perfecto, quien es más sensible..».

Ana Rosa Quintana también ha querido conocer si Rafael Amargo tenía problemas económicos, a lo que su hermano ha respondido: «No, cuando se hace empresario uno y lo que cuesta lanzar algún espectáculo a la calle y más en estos días, se piden créditos o se pide a la familia. Nosotros hemos estado muchos años produciendo y sabemos cuánto cuesta. Pero problemas económicos como tal, no te puedo decir que está tirado en la calle».

Este jueves, el bailarín tenía previsto estrenar un nuevo trabajo

Hay que tener en cuenta que este mismo jueves, el bailarín estrenaría su nueva obra teatral «Yerma», algo que tanto Ana Rosa como su propio hermano no ve factible en el caso de que saliera en libertad: «No hemos podido estar la familia cerca de él. Supongo que si se le dejan salir, no creo que a las 11 de la noche se pueda estar bien para estrenar. Pero no diría que no, porque soy su hermano, he crecido con él, tengo diez años más que él pero le he visto hacer cosas peores. No creo pero bueno, no puedo poner la mano en el fuego».

Miguel Amargo ha querido revelar qué espera de esta acusación: «Que sea justa. Es mi hermano y yo no soy una persona exagerada en defender a nadie porque no sabemos que ha pasado, pero estoy seguro que va a estar fuera. En su casa no se ha encontrado nada. Yo estaba presente cuando llegó la policía y registraron la casa dos veces y no se encontró nada. Todo lo que se ha encontrado ha sido de este señor que se dice productor. Esto es lo que quiero dejar claro«.

El hermano del bailarín ha querido aprovechar para agradecer todo el cariño que han estado recibiendo durante las últimas 48 horas: «Agradecer a la gente porque hemos tenido unas muestras de solidaridad. Nos ha llamado infinidad de gente porque Rafael es así, es buena gente. ¿Qué sí ha hecho algo? Eso la Justicia lo tendrá que decidir y no nosotros». No se ha querido despedir sin sentenciar una cosa: «SI os digo que por él no tiene la cabeza de ser un Pablo Escobar, como lo están poniendo».