La hermana de Mila Ximénez: «Estamos cansados, ha sido un dolor muy grande»

Mila Ximénez falleció el pasado miércoles y lo hizo con una inmensa mucha paz. Así lo reconoce su familia y sus amigos más íntimos, quienes han insistido en que aceptó que había llegado su momento. Los días posteriores sin ella han sido muy emocionantes y han tratado de rendirle tributo, pero ahora toca volver a sus vidas. Cada uno de ellos debe volver a su hogar junto a los suyos, siendo una de sus hermanas la que ha explicado cómo afronta desde ahora la vida sin Mila. Muy unida a su entorno, Mila siempre insistió que sus hermanos eran capaces de reconstruirla y es que tenían una estupenda relación. A pesar de que Manolo Ximénez es quien normalmente se confiesa con los medios, ahora ha sido Conchi quien ha explicado que su intención es descansar y tomar conciencia tras lo que han sido unos días muy difíciles.

Todos ellos están afectados, pues la última etapa ha sido especialmente dura. De hecho, cabe señalar que no se han separado de Mila después de que ella les comunicara cómo quería que fuera su muerte. Quería irse rodeada de su familia y hacerlo en su casa, un deseo que cumplieron a rajatabla hasta el último momento. Aunque siempre han tratado de permanecer en la sombra, en este momento intentan confesarse para que todo el mundo entienda el duro trance que atraviesan. Mila era única e insustituible, por lo que el dolor que les acompaña tardará mucho en desaparecer. Con la amabilidad que les caracteriza, Conchi Ximénez ha dicho que se sienten muy agradecidos por el cariño que han recibido estos días y, sobre todo, por haber tenido la oportunidad de tener una hermana como Mila.

Además, ha sido preguntada por Isabel Pantoja, Kiko Rivera y la relación que tenían ambos con Mila Ximénez, dos grandes preguntas a las que no ha dudado en responder. Si bien la tonadillera no se despidió de ella a través de las redes, sí lo hizo el DJ, quien había sido entrevistado por ella en varias ocasiones y con quien había cosechado una gran amistad. «En apenas 8 meses he podido conocerte y tratarte, estoy tranquilo porque lo hablamos todo y te pude decir esto en vida. Querida Mila, que tengas un bonito viaje. Gracias por sacarme lo que tenía dentro y ponérmelo muy fácil aun siendo complicado. Te extrañaremos mucho», escribió en su despedida en Instagram.

Este duelo también lo vive su hija, Alba Santana, a quien le entregaron las cenizas de su madre hace tan solo unos días. La hija de Mila se las llevará a Ámsterdam, tal y como le prometió, ya que era allí donde quería jubilarse algún día junto a ella. El objetivo era pasar tiempo con ella y ver crecer a sus nietos, un sueño truncado para una de las colaboradoras más queridas de televisión.