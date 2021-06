La hermana de José Ortega Cano, al borde del llanto, tras el enfado de Ana María Aldón

Parece que la paz en la familia de José Ortega Cano no está dispuesta a llegar. Al menos por el momento. Las últimas informaciones han puesto en el punto de mira a la hermana del torero, Conchi Ortega. De hecho, la relación de ella con su cuñada, Ana María Aldón, no está pasando por su mejor momento. Tal es el tenso momento que está viviendo la hermana del torero que tras su último encuentro con la prensa, casi termina llorando debido a las últimas polémicas familiares en las que se ha visto envuelta. Tal y como se puede apreciar en las imágenes del vídeo que está sobre estas líneas, la hermana de Ortega Cano confiesa que se encuentra «fatal» tras las últimas informaciones que la señalan a ella como una persona que malmetía entre su hermano y la diseñadora.

En el vídeo que os hemos compartido al principio de la noticia, Conchi Ortega no quiere hablar sobre las polémicas que la rodean y sobre el mal rollo que habría actualmente entre su cuñada y ella. Además, tras confirmar que no está pasando por su mejor momento y asegurar que no iba a responder a ninguna de las preguntas que le estaba haciendo la prensa, Conchi Ortega se ha marchado y se ha reencontrado con una vecina, a la que le ha dicho que «ya voy a empezar con el llanto». Está claro que no le gusta estar en el ojo del huracán y que ahora está pasando su peor momento familiar.

El motivo de la pelea entre Ana María Aldón y su cuñada, Conchi Ortega

La polémica familiar comenzó tras la operación de corazón a la que se sometió el torero hace unas semanas. Fue Conchi quien acusó a su cuñada de no cogerle el teléfono cuando esta le llamaba por teléfono. Al parecer, Conchi habría dicho que le había llamado muchas veces a la diseñadora, y luego se demostró que no fue así. Pero la cosa ha ido a peor después de un audio que se filtró en el que la hermana del torero aseguraba que en la boda se había sentido ninguneado.

Aunque al comienzo, el torero le quitó hierro a las rencillas entre su hermana y su mujer, ahora Ana María Aldón ya si que muestra su enfado con su cuñada. «Ahora sí hay un problema porque hay cosas por detrás que se está encargando de sacar, como por ejemplo que dijeron que en la boda se sintieron ninguneados. Lo han dicho en ‘Sálvame’, la información a Sergi se la da ella y allí se encargan de distribuirla”, ha dicho. Ana María Aldón comprende a la perfección la actitud de su marido. «Le entiendo porque es su hermana y trata de restarle importancia, pero hay cosas que duelen. Dice Sergi que yo estoy enseñando la patita, si enseñar la patita es pararle los pies a una persona que te está poniendo de mentirosa… Eso lo hago yo y cualquiera que esté en mi situación. Estoy en todo mi derecho».