Omar Montes acudió a La Resistencia por primera vez este jueves y una vez más hizo gala del humor que le caracteriza. El cantante acudió para presentar su nuevo tema musical, ‘Rebelde’, una canción que canta junto a Beatriz Luengo y Yotuel Romero. Tras un encuentro cargado de bromas y chanzas entre él y David Broncano, el artista cumplió con la tradición y trajo un regalo muy especial al presentador. De manera inesperada y dejando boquiabierta a la audiencia, el cantante le regaló una muñeca cuya procedencia era Cantora, la finca de la discordia que pertenece a Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Tal era la buena relación que le unía con la tonadillera, que en su primera visita cogió un objeto de recuerdo y ahora ha querido entregárselo a Broncano, un gesto que ha revolucionado la Red. «Ya te digo que no pensaba traerte nada porque si no te gusta me hundes. Es un regalo que te quiero hacer porque es para mí una cosa importante», comenzó diciendo.

Se desconoce si la primera sorprendida ha sido Isabel Pantoja, pues puede que Omar Montes no le dijera nada y esta ‘sustracción’ provoque un enfado entre ellos. Mientras una de las dos partes se pronuncian, el artista explicó cómo había acabado esta muñeca en sus manos. «La primera vez que fui a Cantora hace tres años con la que era mi novia (Chabelita) y vi tantos lujos, pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo. Igual estoy metiendo la pata, pero si vas a un hotel te llevas un albornoz. No me juzgues, no sabes mis circunstancias. Lo vi como cuando vas a un bar y te llevas un tenedor. Cogí de repente la muñeca y me la llevé. Tiene el espíritu de Annabelle, y no me refiero a la prima de Paquirrín. Lo único malo es que le falta un brazo» comentaba entre carcajadas. Broncano no daba crédito a lo que estaba sucediendo, por lo que le pregunto incrédulo le espetó si era o no una broma, pues estaba encantado con que este obsequio que, de algún modo, venía de la casa de Pantoja. «¿Y eso es lo que me has traído? ¿Una muñeca de Isabel Pantoja? Es precioso el regalo», respondió Broncano.

Otra de las cuestiones que no dejó pasar Omar Montes fue la pregunta que siempre plantea Broncano al final de programa. Sin dudarlo y, aunque no dio cifras concretas, el exsuperviviente dio una pestaña para que los espectadores se pudieran hacer una idea de la cantidad que posee gracias a su trayectoria musical y televisiva. «De dinero no me gusta hablar porque en el barrio no están las cosas como para frontear de pasta. Te lo voy a decir, tengo menos que Messi y más que Jesé Rodríguez«, explicó. Ni una pista más del dinero que tiene en el banco, ni de lo que mensualmente consigue con su trabajo.