La relación entre Marta López y Alfonso Merlos parecía ir viento en popa. Se conocieron en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde ambos trabajan como colaboradores. El periodista participa en la mesa política mientras que la ex ‘gran hermana’ es una de las que debate sobre todos los temas de corazón en la sección del ‘Fresh’. Desde que confirmaran su relación en directo, la pareja se ha mostrado muy feliz.

Sin embargo, de la noche a la mañana, esta felicidad se ha visto truncada después de que durante una videollamada que estaba haciendo Alfonso Merlos apareciera una chica en bikini por detrás en plena emisión. Durante una emisión en directo, Merlos opinaba sobre la gestión del Gobierno durante este régimen excepcional de confinamiento.

La conexión se hacía desde el interior de su vivienda. En un momento de la entrevista se ve cómo esta chica en ropa interior atraviesa el salón. La extraña aparición de esta joven en paños menores no ha pasado desapercibida para los espectadores que veían esta videollamada en directo. Tampoco han pasado por alto este detalle las redes sociales, donde enseguida se ha comentado el fatal ‘momento’ del colaborador del programa de’ Ya es mediodía’, que rápidamente han calificado como «pillada».

Nada más ver este vídeo, nos acordamos de Marta López, con la que mantenía una relación desde finales del 2019. SEMANA se ha puesto en contacto con la colaboradora de televisión, que no podía esconder su sorpresa y tristeza al conocer la polémica: «Es una situación muy desagradable», comenzaba explicando.

«Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija», continuaba diciendo para aclarar ante la duda de la identidad de la chica. «No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad», detallaba la madrileña. Lo último que nos añadía, con la voz firma, era que: «Sé quién es perfectamente».

Marta López está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida después de conocer la existencia de este vídeo. Fue a finales de 2019 cuando salió a la luz la relación de Marta López con Alfonso Merlos. La pareja fue fotografiada en actitud cariñosa por las calles de Madrid. Sus imágenes juntos confirmaban lo que era un secreto a voces: la colaboradora había encontrado de nuevo el amor. Esta vez, junto a alguien próximo a su entorno profesional.

Sin embargo, todo ha cambiado después de este polémica. De hecho, Marta López ha tomado la decisión de dejar de seguirlo en las redes sociales, lo que explica cómo le ha sentado todo esto. Pero hubo un momento en el que Marta López no podía esconder su felicidad e ilusión al estar conociendo a Alfonso Merlos. De hecho, os mostramos todas las declaraciones que hizo en su momento, cuando todo era perfecto entre ellos: