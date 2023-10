Habla la otra víctima de Daniel Sancho, a quien tuvo que indemnizar con 14.000 euros

Daniel Sancho permanece preso en la cárcel de Koh Samui (Tailandia) a la espera del juicio que tiene pendiente como autor confeso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Las últimas semanas han sido un ir y venir de informaciones sobre su vida en Madrid antes de perpetrar el atroz crimen. El pasado lunes salían a la luz unas imágenes en las que se ve al hijo de Rodolfo Sancho con su 'amiga especial', Alba, jugando en una cama. Este martes, en cambio, las noticias sobre el cocinero español eran mucho menos "amables" y nada favorecedoras de cara a su defensa. Un testimonio inédito ha relatado la agresión que sufrió por parte de Daniel que acabó en los juzgados.

La nueva víctima de Daniel Sancho: "Yo caí al suelo y siguió dándome patadas"

El programa 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana, ha sido el encargado de dar voz a Richard William Medina, el hombre que fue agredido por Daniel Sancho. Todo sucedió una madrugada de septiembre de 2017, en los alrededores de una conocida discoteca del barrio madrileño de Chamartín. "Allí, Sancho, con un vaso, le golpeó, le rompió los huesos de la nariz y parte de los dientes. A él y a otra persona que le acompañaba", ha empezado a relatar Manuel Marlasca, segundo abordo de la sección de 'Sucesos' del formato de Telecinco.

"Nos estuvo insultando, increpando. Le dio un puñetazo a mi amigo con un vaso y le dio en la boca. Le rompió los dientes. Daniel Sancho se le tiró encima y continuo dándole golpes y dándole patadas. Intenté separarles y me propinó un puñetazo en la nariz y me la rompió. Yo caí al suelo y siguió dándome patadas. De hecho, me rompió el metacarpiano de la mano. Luego apareció la policía y el Samur", ha relatado la nueva víctima del asesino confeso de Edwin Arrieta.

El agredido habla de un componente racista a la hora de perfilar el comportamiento de Daniel durante la pelea

Richard no se ha amedrentado a la hora de compartir su relato. Esto a pesar del interés mediático que suscita el caso de Daniel Sancho. Ha querido dar la cara ante las cámaras en todo momento y explicar cómo sucedieron los hechos. "A los dos-tres años fuimos a juicio. Estaba con una actitud muy prepotente, diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así. Teníamos el parte de lesiones. La sentencia salió favorable para nosotros. Nos pagó en torno a 14.000 euros en concepto de pago de los costes judiciales e indemnización", ha explicado el joven.

Tras escuchar esta parte del testimonio, Marlasca ha querido matizar la información que ha compartido la víctima. "Richard y su amigo también fueron acusados. Ellos dos de lesiones leves y Daniel Sancho es acusado de lesiones graves y con el agravante de haber utilizado el vaso de cristal. El Fiscal sí pidió una indemnización y una pena de prisión de dos años para Sancho", ha aclarado el periodista.

Sobre el comportamiento del hijo de Rodolfo Sancho durante esa noche, el agredido ha señalado que hubo un componente racista más que evidente. "Esta persona, yo pienso que iba borracho y drogada. Iba muy pasado. Se le notaba muy agresivo. Me decía negro de mierda, vete a tu país", ha sentenciado.