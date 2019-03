5 El mensaje de Gonzalo Caballero a su compañero

Gonzalo Caballero no ha dado el salto a la crónica social por su faceta como torero, sino más bien por su relación con Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. El joven diestro ha optado por no dedicarle palabras, confiando en que los emojis vayan a transmitirle mejor el sentimiento que siente por él en este momento. Al final, su mensaje se resume en una llama de fuego y una mano a modo de OK.