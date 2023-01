Uno de los temas más candentes de este jueves ha sido el lanzamiento de la última canción de Shakira, BZRP Music Sessions #53, con Bizarrap. En este single, la de Barranquilla lanza más de un dardo envenenado contra su ex, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía. Ha roto todos los esquemas e incluso ha conseguido colocarse como el estreno latino más visto de la historia superando a ‘Despacito’ de Luis Fonsi. Todo un fenómeno social que se ha hecho viral en cuestión de minutos. Habrán sido muchas las notificaciones las que han llegado este jueves tanto al ex futbolista como a la artista. Sin embargo, la venganza de Shakira no es el único disgusto que se ha llevado hoy Piqué. Además de enfrentarse a la opinión pública, Gerard ha sufrido un varapalo profesional.

Tras abandonar el fútbol y el FC Barcelona, Gerard Piqué se ha dedicado en cuerpo y alma a su empresa, Kosmos, en la que además trabaja con su nueva pareja. Sin embargo, ha tenido que decir adiós a un contrato millonario. Una de sus sub empresas, Kosmos Tennis, se ha despedido de la Copa Davis después de trabajar cinco años juntos tras no haber llegado a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF). Ambas entidades no han llegado a un acuerdo después de intentar renegociar el FEE (precio fijo) de 40 millones de dólares por edición que solicitaba la ITF para que Kosmos siguiera al mando.

El comunicado que confirma que Gerard Piqué pierde la Copa Davis

Ha sido la Federación Internacional de Tenis la encargada de anunciar la noticia a través de un comunicado. «La ITF confirma que la asociación con Kosmos ha finalizado. La Federación ha asegurado que las contingencias económicas estén en su lugar para disputar la edición de 2023 como se había establecido: con las finales en Málaga este próximo noviembre. La ITF negoció un acuerdo fuerte para el tenis en 2018. La asociación incrementó la participación, el dinero de los premios y el interés por la Copa Davis y produjo fondos para apoyar el desarrollo global de nuestro deporte. Además de estar centrados en desarrollar otra edición espectacular del torneo, también queremos concentrarnos en el crecimiento de la mayor competición por equipos del mundo en el futuro», reza el escrito que ha distribuido la entidad deportiva.

Kosmos revolucionó el formato de la Copa Davis hace cinco años y abandona ahora el torneo. Sin embargo, esto no quiere decir que la empresa de Gerard Piqué abandone el tenis. Todo lo contrario. Seguirá unido a esta disciplina deportiva. De hecho, acaba de incorporar a su filial de representación -Kosmos Management- a jugadores de la talla de Andrey Rublev, Borna Coric y Elina Svitolina.

Gerard Piqué se ha refugiado en el trabajo tras el revuelo que se ha creado en torno a la canción de Shakira. A pesar de que no ha reaccionado de manera directa al hit, sí que ha escrito una frase en Twitter que aclara cómo se encuentra: «La vida puede ser maravillosa», ha escrito. Además, ha aprovechado para seguir lanzando pistas sobre su nuevo proyecto, Kings League InfoJobs, del que mañana dará todos los detalles a partir de las 21.00 horas. «Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa», ha sido el tuit que ha compartido el deportista en mitad de la polémica de la canción de Shakira. ¿Hará alguna referencia en su primera aparición a todo lo que ha pasado en torno al tema de su ex?