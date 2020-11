Aunque no es muy dada a compartir aspectos de su vida personal, Gloria Camila ha hecho y ha presentado a su suegra por primera vez.

Gloria Camila siempre ha optado por mantener su vida personal en un discreto segundo plano. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado está centrada en su día a día, alejada de todas las polémicas. La última vez que la vimos en televisión fue durante la emisión de la última edición de ‘Supervivientes’, donde estuvo como defensora de Ana María Aldón, pareja de su padre, Ortega Cano.

Después de haber estado presente en el plató varios días a la semana -que la mayoría coincidió con los meses de confinamiento en nuestro país-, sabemos de Gloria Camila por lo que vemos en sus redes sociales. En estas plataformas tampoco es de contar abiertamente cómo es su vida, pero de vez en cuando hace una excepción.

De hecho, nos ha sorprendido últimamente con una declaración a su pareja, David. Ahora, cuando parecía que solo nos iba a dejar ver declaraciones de amor a su pareja, Gloria Camila ha dado un paso muy importante. Y es que acaba de compartir una instantánea en compañía de la madre de su pareja, a la que cariñosamente llama «mi suegri».

Gloria Camila presenta a su suegra, con la que tiene una increíble relación

A juzgar por lo que vemos en la imagen, Gloria Camila y Marisol, que así es como se llama la madre de su chico, mantienen una relación estupenda. Tanto es así que no han dudado en quedar un día de esta semana para verse. Vemos a ambas muy sonrientes. Marisol apoya su mano en el hombro de la joven, demostrando que están muy unidas. Gloria Camila ha querido desvelar, además, cómo llama cariñosamente a la madre de su pareja.

Una inesperada declaración de amor a su chico

Gloria Camila nos dejó ver hace unos días algo inesperado. Y es que le dedicó a su chico unas tiernas palabras, demostrando lo enamorada que está: «No he podido tener más 🍀 de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental… Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho».

«Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege, siempre está para mi, siempre está preguntándome como estoy, como ha ido mi día , si me apetece hacer cosas… Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia. Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo, no son mis mejores momentos, y él está, me apoya, y me anima. Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama. Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias ♥️», terminaba diciendo agradecida.