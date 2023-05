Gloria Camila opina sobre el final de 'Sálvame': "El karma ha actuado"

Gloria Camila y Rocío Flores han pasado una tarde de miércoles de lo más intensa. Después de comer y de disfrutar de una tarde de compras, tía y sobrina han acudido a un evento público en el que el protagonista era Jaime Lorente. Sin embargo, ellas tenían mucho de lo que hablar y lo han hecho para SEMANA.

La hija de Ortega Cano no es muy dada a acudir a eventos, pero ha hecho una excepción. Lo ha hecho acompañada de su sobrina, que ha viajado a Madrid para atender unos compromisos en la capital. Esta no habla de sus polémicas, pero ha querido dar su opinión respecto a la noticia bomba de la semana: el fin de 'Sálvame'.

Y ha sido muy rotunda: "Yo simplemente apoyo las palabras de Rocío, porque además creo que es un programa que ya no era solo informar, también creo que ha sido un machaque constante a muchos personajes públicos. Creo que el ser personaje público no te da derecho también a destruirnos. Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos corazón y también tenemos una familia. Entonces al final ellos se van a su casa, pero nosotros nos quedamos luego un poco jodidos en casa. Entonces no es que me alegre, pero sí que creo que ha sido un poco el karma el que ha actuado", ha declarado.

No se alegra del fin de 'Sálvame', pero asegura que el karma ha actuado

Coincide así con las palabras que dijo Rocío Flores el pasado lunes: "(...) Se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda. Doy las gracias. Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado. Al final soy persona muy afectada por esto, pero como personaje público esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de manera más sana, sin joderle la vida a nadie, sin destrozar a las personas y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes".

Pero 'Sálvame' no ha sido el único tema del que ha hablado con SEMANA. Gloria Camila sigue dedicándose a las redes sociales, pero también está centrada en sus estudios de Derecho: "Bueno, pues hice unos exámenes para poder hacer Derecho en septiembre. Aprobé además con un siete y medio. Oye, que no está nada mal y bien, con ganas de empezar cosas diferentes. Y bueno, y con redes evidentemente y bien con los míos y rodeándome de gente buena".

¿Y por qué te da por el derecho?

Porque estoy haciendo un máster en mi vida real y me ha gustado tanto que quiero. Me pongo a estudiar y también quiero hacer más cosas. Me imagino que Rocío también. Además de estudiar, pues también tiene más trabajo en las campañas, en Instagram también e incluso queremos hacer cosas que nos gustan y que nos motiven".

¿Qué tal llevas el acoso en las redes sociales?

“Bueno, ya sabéis que soy la típica que primero denuncia públicamente muchos insultos, amenazas y creo que se pasan del límite del respeto. Es una persona. ¿Entiendes? Estoy harta de tener que denunciarlos públicamente. Creo que las redes no hacen nada tampoco. Y bueno, al final es un poco de aprendizaje día a día y así aprender un poco a no tomártelo tan en serio".

Ha estado acompañada de Rocío Flores

Rocío Flores también ha hablado con SEMANA. A pesar de que ya dio su opinión sobre la cancelación de 'Sálvame', ahora ha querido extenderse: "Algún día no me callaré, como sabéis, porque lo sabe todo el mundo, tengo un proceso judicial abierto con 'La Fábrica de la Tele', por lo tanto, me mantengo al margen. También sabéis que llevo un año prácticamente fuera de la tele. Y entonces pues intento seguir mi vida en medida de lo que puedo, rodearme de mi familia y aportar a los míos lo mejor que tengo. Pues bien, la verdad es que estamos bien", ha declarado.

Y recuerda sus palabras: "Yo le dije el otro día en las redes sociales que ahora podría yo reírme de ellos, al igual que ellos han estado mofándose de mí, recordándome a mí y a toda mi familia durante dos años. Pero bueno, al final no lo voy a hacer porque tengo educación ante todo y tengo valores. Y tampoco me alegro de que haya gente que se quede sin trabajo al final, gente que no, que no es responsable. Soy consciente también que el cierre de 'Sálvame' es por muchísimos motivos y a la misma vez también soy consciente de que nuestro caso ha tenido muchísimo que ver con la decisión que se ha tomado. Y al final también expliqué en redes que creo, bajo mi punto de vista, que bastante educada y comedida he sido para todo lo que me han hecho. Creo que he sido lo bastante educada. Pero bueno, pues te puedes hacer un poco a la idea de la de críticas que he podido recibir por al final no me alegro. Pero bueno, en algún momento tenía que pronunciarme sobre la noticia. Soy consciente de que nuestro caso ha tenido muchísimo que ver en la decisión, pero de ahí a que me alegre no lo sé".

Y para acabar habla de su padre, Antonio David Flores, que acaba de ser noticia tras dejar su relación con Marta Riesco. Rocío está muy pendiente de él y ha contado cómo está pasando esta nueva etapa de su vida: "Trabajando en su canal de YouTube y con mis hermanos en su rutina. La verdad es que bien. Pensando en el verano. No haciendo planes", desvela.