Este martes en la noche se emitió la primera parte de ‘Montealto. El regreso a casa’ con Jorge Javier y Rocío Carrasco al frente. En este programa, Rociíto abrió la primera de las ocho estancias que veremos de la «casa de muñecas» que Mediaset ha recreado de la que fuera la casa de Rocío Jurado con todos los enseres y pertenencias que había en los contenedores que Rociíto había guardado durante tantos años en un almacén.

Durante el programa, la hija de La Más Grande vio unas imágenes de su hermana, Gloria Camila, hablando de ella. Una secuencia que le enterneció, pero sin embargo levantó un muro, ya que asegura que «quien marca la melodía», es el «mismo maestro», refiriéndose a Antonio David Flores. Unas palabras que no han sentado nada bien a la colaboradora de ‘Ya son las ocho’, que se ha pronunciado al respecto y Gloria Camila vuelve a marcar distancia con su hermana.

Gloria Camila se defiende de las acusaciones de su hermana, Rocío Carrasco

Tan solo unas horas después de que se emitiera este programa y Rocío Carrasco levantara un muro contra Gloria Camila, la colaboradora de televisión se ha sentado en ‘Ya son las ocho’ y lo ha hecho visiblemente molesta. Asegura que no sabe «ni cómo se siente» después de ver el programa de este martes. «Yo ayer lo estuve viendo. Y a ver, voy por partes. Yo sinceramente lo del maestro no sé muy bien a quien se refiere. No sé quien es el maestro en esta banda«, ha comenzado diciendo.

Gloria Camila ha mostrado su malestar sobre el hecho de que su hermana asegure que ella no tiene voz propia: «Pero si seguimos así, igual que la melodía se puede cambiar porque le das a la siguiente canción y suena otra, también pienso que al final yo no estoy dirigida por ningún maestro ni me dirige nadie. Yo no formo parte de ninguna banda en la que ella además formó una vez parte de ella«, dice. Aunque Gloria Camila no sabía muy bien a quien se refería su hermana, el resto de colaboradores le han indicado que Rocío Carrasco se refería a Antonio David Flores.

Asegura que su relación con Antonio David Flores empezó más tarde que su distanciamiento con su hermana

La colaboradora se ha defendido, todavía más sorprendida de que se refiriese al ex Guardia Civil: «Pues entonces yo tengo que decir que la relación mía con Antonio David empieza mucho después de que ella se alejara de nosotros. No tiene ningún motivo. Antonio David no es la razón de que ella se separe porque yo empiezo la relación mucho más tarde, que es cuando ya ha pasado lo de mi sobrina…. Todas esas movidas son mucho después», recuerda.