¡Bomba! Cada vez son más frecuentes los encuentros en los pasillos ente Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez. Fue el pasado 24 de febrero cuando se vieron por primera vez por las inmediaciones de Mediaset tras su ruptura sentimental en verano del 2019. Aunque ahí ya se vivió un momento tenso, el culmen ha llegado este martes en la tarde. Según Kiko Jiménez, que se encontraba durante la publicidad de ‘Sálvame‘ en los pasillos de la cadena, se ha encontrado con Gloria Camila, colaboradora de ‘Ya son las ocho’, y ¡se ha liado la monumental! Según el colaborador, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado le ha insultado y se ha puesto como una fiera con él.

Gloria Camila habría abordado a Kiko Jiménez y ha comenzado a insultarle

Kiko Jiménez se encontraba en los pasillos de Telecinco con el móvil cuando Gloria Camila le ha tocado por detrás en el hombro para reprocharle e insultarle. «Me ha dicho de todo, que soy un sinvergüenza… Muchos insultos. Ni me acuerdo ya, que me he quedado en shock. Eres un descarado, un provocador, que cómo se me ocurría hacer eso ayer, que cómo me presento«, ha comenzado diciendo a Jorge Javier Vázquez, con quien ha ido a buscar de nuevo a Gloria Camila para hablar de lo que ha pasado. Según los compañeros del programa, que también se encontraban con Kiko en ese momento, la joven también le ha dicho «para hablar de mi familia, primero tienes que lavarte la boca», cuentan al presentador.

Hay que recordar que Kiko Jiménez acudía este lunes en la noche a la plaza de toros de Las Ventas donde estaba previsto que acudiera el que fuera su suegro, José Ortega Cano. El torero era uno de los rostros invitados a la gala para presentar los carteles taurinos de la próxima Feria de San Isidro. Un evento al que también acudieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; o Victoria Federica, entre algunos rostros conocidos. Todos ellos posaron por el photocall pero Ortega Cano prefirió no hacerlo, ya que su nombre suena con fuerza por una supuesta crisis matrimonial con Ana María Aldón, que ella misma destapó en ‘Viva la vida’.

El encontronazo entre José Ortega Cano y el que fuera su yerno

Sin embargo, no sería el único motivo por el que no quiso posar ante los medios que estaban esperando su llegada. Y es que el hecho de saber que se encontraba el ex de su hija, Kiko Jiménez, supuso el culmen para no hablar con él. Y es que el colaborador de televisión acudió al evento para poder hablar con el diestro pero ¡hubo un fuerte encontronazo entre ellos!