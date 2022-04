Este lunes, Marta Riesco ha hablado largo y tendido sobre su reconciliación con Antonio David Flores. Una reconciliación que se ha producido en condiciones bastante atípicas… Apenas unas horas después de que la reportera y el malagueño oficializasen esta segunda oportunidad con su primer ‘posado’ en las redes sociales (SEMANA publicó las primeras imágenes de la pareja juntos), el malagueño salía a comer en familia por el día de su cumpleaños. La estampa era, como poco, extraña. El que fuera guardia civil y la que ha sido su mujer durante dos décadas se dejaban ver paseando felices y sonrientes, dando muestra de la excelente relación que mantienen, a pesar del daño que ha provocado el ‘tsunami’ mediático tras conocerse el idilio con Riesco.

Sobre esto se ha pronunciado esta tarde Gloria Camila de manera tajante. Contra todo pronóstico, la hija de José Ortega Cano ha salido en defensa de Marta Riesco… y se ha mostrado crítica con Olga Moreno. En el plató de ‘Ya son las 8’, la colaboradora ha hablado del posado que ha hecho el padre de Rocío Flores con Olga y la madre de él el pasado fin de semana.

«Yo no soy partidaria de ese posado porque entiendo que se lleven bien, pero si yo fuera Olga no hubiese posado con mi exsuegra y mi exmarido. Que si quiere ir al cumpleaños, perfecto, pero yo no soy partidaria del posado”, ha explicado la colaboradora. Gloria Camila ha puntualizado que ella no es quién para «decir a nadie cómo hacer las cosas”, pero sus declaraciones la colocan por primera vez en una postura crítica hacia la sevillana. Y en cierta manera se posiciona a favor de Marta Riesco.

Evidentemente antes de ese posado yo tengo conversaciones con él. Evidentemente me dice «va a pasar esto», para que no me enfade y para que no lo vea por la tele y diga «qué ha pasado». Me preguntó si tenía algún problema. Yo le dije que por supuesto que no«, ha explicado Marta Riesco. «A mí me parece bien. Te voy a decir el por qué. Y es que lo que deja aparente esa imagen es que Antonio David tiene que ser un buen tío para que su ex esté ahí en su cumpleaños después de hacer unas declaraciones que reconoce que es mi pareja».

«Te voy a decir lo que me preocupa y lo que no me preocupa. A mí lo que me preocupaba es le hecho que parecía que por el hecho de no hacer daño a la gente yo estaba en un segundo o tercer plano y no había ese reconocimiento«, ha confesado la reportera.

Riesco ha hablado también de la foto con Antonio David con la que ambos han confirmado la reconciliación: «La cena del viernes fue la cena de la normalidad. Dijimos vamos a salir a cenar y lo disfruté. No os lo podéis imaginar. Creo que nunca me lo he pasado mejor en mi vida que el viernes». Emocionada, sin poder ocultar su felicidad, añadía: «Cuando tú tienes tantas ganas de que todo sea normal y llevar una vida normal y que no te tengas que preocupar de nada… Me parecía mentira estar ahí».

Durante su intervención en ‘Ya son las ocho’, Marta ha asegurado que fue ella quien se encargó de prepararlo la cena de ‘reencuentro oficial’ con el andaluz: «Reservo yo porque soy una gran crítica gastronómica. Tenía que elegir un buen sitio con una buena luz…», dice. Asimismo, ha querido aclarar que para que esta segunda oportunidad se haya producido han tenido que atravesar un camino largo y complejo: «Fueron muchas conversaciones que hemos tenido nosotros. No ha sido un proceso fácil para ninguno».

«Antonio David me dijo que no me beneficiaba exponer una relación sentimental», ha contado Marta Riesco

«A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa. Él está feliz de que sea una persona dicharachera, pero por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba exponer una relación sentimental», ha revelado la periodista. «Yo ahora tengo una relación donde soy absolutamente libre. No es que antes no lo fuera, pero evidentemente yo no voy hacer algo que le perjudicase a él con su familia. Yo creía que había pasado un tiempo prudencial, que son siete meses desde que anunciase una separación, entonces yo no quería estar otros meses encerrada en un apartamento».

