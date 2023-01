Días después de que Ortega Cano inaugurara su museo, Ana María Aldón ha reaparecido en un plató, donde no solo ha hablado sobre su ausencia, sino también sobre el robo que sufrió Gloria Camila. Aunque en un principio habló de la angustia que le producía ver a la joven intentando encontrar su teléfono y saber quién era el culpable, poco después puso en duda que no se acordara de sus claves. «Sé que ella controla muy bien la telefonía móvil», dijo la colaboradora de ‘Fiesta’, una duda que a Gloria Camila le ha sentado especialmente mal. Justo cuando un periodista le ha preguntado en plena calle acerca de ello, ella ha respondido indignada: «Ah, ¿si? ¿y a ella qué se le da bien? Pregunto, que no lo sé».

Vídeo: Europa Press

Enfadada con que Ana María haya puesto en duda este detalle, ha seguido con un tono irónico, dejando ver que el mal rollo que existía entre ellas, en la actualidad se mantiene. «Seré operadora, quizás en otra vida fui operadora», añade Gloria Camila. Además, ha recalcado en el vídeo que te ofrecemos en este artículo que todo el mundo estaba invitado, por lo que la expareja de Ortega Cano no acudió por motu proprio y no porque no quisieran que ella fuera. «Todo el mundo estaba invitado», responde la joven, con lo que deja claro que nadie estaba vetado en un día tan importante para el diestro.