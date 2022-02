Después de que SEMANA publicase en exclusiva la noticia de la ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar después de seis años de relación, su tía Gloria Camila se ha pronunciado al respecto. Ha sido en el plató de ‘Ya son las ocho‘, donde trabaja como colaboradora.

En un principio, la joven se ha mostrado esquiva. Ha confesado que no ha hablado con Rocío y que no ha logrado contactar con ella a pesar de haber intentado localizarla en varias ocasiones. Se ha encontrado con la noticia en la mañana del jueves, porque se «lo han mandado». Muchas personas de la profesión le han enviado mensajes o han llamado a la hija de Rocío Jurado: «Me han preguntado, ¿esto es verdad?».

«Era una relación bonita»

Ha asegurado que «no sabía nada», pero minutos después ha lamentado la ruptura… afirmación que pone en evidencia que da el romance por terminado. «Conozco a Manuel también, es súper buen chico, es súper amable, no tiene nada que ver en la tele, es trabajador», destacaba. «No me lo esperaba y me da mucha pena porque era una relación bonita y se llevaban genial». No hace falta ser muy avispado para percatarse de que uso del lenguaje la delata: Gloria Camila ha hablado del affaire de Rocío y Manuel en tiempo pretérito… así que ya es cosa el pasado esta bonta historia de amor.

Tras darse a conocer la noticia de la ruptura, todo el mundo se pregunta cuál ha sido el motivo de la ruptura. Parece evidente que los últimos acontecimientos en su familia han dinamitado su estabilidad emocional. Las declaraciones de su madre, Rocío Carrasco, y sus en su docuserie y en ‘Montealto’ han hecho mella en la joven. También la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha puesto en jaque al clan Flores. Esto, sumado al hecho de que Rocío viaja cada vez con más frecuencia en Madrid para trabajar en ‘El programa de Ana Rosa’ han provocado un distanciamiento que no han podido superar.

Sin embargo, este jueves, Sandra Bruman, ex amiga de Rosa Benito, se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para contar que el motivo de la ruptura de la pareja no habría sido otro que una deslealtad por parte de Manuel Bedmar a la colaboradora de televisión. Según aseguraba la murciana, la joven acudió hace unas semanas a una boda con su padre y allí que había roto con su novio por culpa de una posible infidelidad por parte de él. Según contó, él le habría sido desleal con una chica «de un pueblo» cercano a Málaga. Una nueva ilusión que habría provocado el final de su idilio.