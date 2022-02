Este lunes, Gloria Camila ha celebrado su 26 cumpleaños delante de las cámaras de ‘Ya son las ocho’. Allí ha hablado de las recientes declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Licencia para hablar‘ y de los testimonios que ofrecieron sus padres cuando su hermana pidió la nulidad matrimonial de su matrimonio eclesiástico con Antonio David Flores. Ambos coincidieron en manifestar que el malagueño maltrataba psicológicamente a su hermana. Las palabras de ambos han sorprendido a la colaboradora. «Lo de la Rota… no sabía nada del tema. Lo desconozco totalmente y no he indagado. No he hablado con nadie del tema ni he preguntado si mintieron o no mintieron. Imagino que cada uno hablará cuando quiera y que expliquen si lo hicieron y por qué. Yo no sé la historia, pero espero que el día de mañana si tienen que decir algo, que lo digan», decía. Sí admitía que ha visto imágenes del exguardia civil enfrentado a su padre que no le han gustado nada: «Hay cosas que me parecen bochornosas».

«Hay cosas que me parecen lamentables»

Las imágenes que ha visto Gloria Camila de la bronca entre su padre y Antonio David Flores en ‘Salsa Rosa’, por ejemplo, le han parecido lamentables. Ante el encontronazo entre ellos ha cambiado su visión sobre el padre de Rocío Flores: «Vi la pelea que tuvieron en ‘Salsa Rosa’ y me pareció horrible. Son cosas que no sabía de él. Ahora hay cosas que me parecen lamentables. Si hubiera sabido todo eso, mi relación con Antonio David sería otra», confesaba. «Me parece bochornosa su actitud».

«Yo a día de hoy tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos, que son los únicos que me importan en esta historia», añadía. Sincera como nunca antes la habíamos visto, ha reconocido que si en el futuro ve nuevos episodios de encontronazos entre Antonio David y su padre «a lo mejor la historia cambiará». Tan honesta se ha mostrado que no ha tenido reparos en reconocer: «Si yo hubiera vivido todo aquello, os aseguro que a día de hoy no me hablaría con Antonio David. Si le hablo hoy en día es por mi sobrina”. Eso sí, ahora prefiere no centrarse en su relación con Antonio David, sino en sus sobrinos: «los únicos que me preocupan son Rocío y David».

Al hacer referencia a los rifirrafes entre el andaluz y Ortega Cano, Gloria Camila ha dejado claro que «mi padre es una persona a la que no le gustan las polémicas», que «tiene dos huevos como casas» y que «es una persona que no quiere problemas con nadie». Asimismo, destacaba: «Vivir en el rencor y en el pasado es no disfrutar del presente».

Gloria Camila se siente «dolida y decepcionada» con su hermana

Sobre las palabras de Rocío Carrasco en ‘Montealto’ no ha ocultado su indignación: «No vi el programa en directo, lo vi dos días después y en las redes sociales. No hay mucho más que decir, está todo bien… Me quedé dolida y decepcionada. No me lo esperaba«. Y es que no imaginaba que su hermana, una vez más, dejase en mal lugar al diestro: «Hay muchas cosas que me parecen durísimas y las insinuaciones que se han hecho de mi padre son bastantes». A José Ortega Cano también le duelen las cosas que la madrileña dice de él en televisión. «He intentado hablar con él poco. Él también lo vio y él esta evidentemente las cosas que se dejan entrever le hacen daño. Esperaremos y ver, oír y callar», sentenciaba.

«Si mi hermana dice querernos y que no nos apartaría de la vida de mi padre sabe el daño que le puede estar causando a mis hermanos que esas palabras tan bajunas salgan de su boca atacando al padre de sus hermanos», ha lamentado. «Pero hacerlo público cuando no sabe cómo lo ha pasado mi padre con ese tema… Mi padre ha cumplido su condena por el accidente. Ojalá no hubiera pasado nunca. Siento pena por mi familia y por la familia de Carlos Parra. Ella sabe lo que es la salud mental y emocional sabe que mi hermano y yo los hemos pasado mal con este tema. No hace falta atacar para defenderse, menos aún hablar mal del padre de tus hermanos».