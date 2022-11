Tras su salida de ‘Pesadilla en el paraíso’, Gloria Camila decidió tomarse un respiro y apartarse del «foco mediático» durante un tiempo. Todo lo que había ocurrido en el exterior con su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón, mientras ella estaba en el concurso le había hecho mella y necesitaba tomarse un respiro. De hecho, ni siquiera ha estado acudiendo al plató de televisión del concurso tras su expulsión a pesar de que es lo habitual en este tipo de formatos. Ahora, la joven ha regresado a la vida pública y lo ha hecho por la puerta grande. Gloria Camila no se ha perdido el baile de máscaras inspirado en los carnavales de Venecia del siglo XVIII que ha organizado Marta Lozano con motivo de celebrar el éxito de su marca de cosmética. La concursante ha posado junto al resto de influencers y ha hablado por primera vez tras su parón. ¿Quieres escuchar sus primeras palabras? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: REVISTA SEMANA

En su regreso a la vida pública, la joven ha hablado con los medios de comunicación entre los que se encontraba SEMANA. La expectación era máxima y todos queríamos conocer de primera mano cómo habían sido estos 18 días de «retiro» tras la tormenta familiar que se ha vivido en su familia. Tal y como asegura la joven, se encuentra «bien. Volviendo poco a poco a ser». Además, ha confesado que en su día a día «apenas salgo de casa». Sin embargo, ha aprovechado este tiempo de desconexión para hacer una escapada a Asturias y recargar pilas: «Me lo he pasado genial y he desconectado muchísimo. Y bueno, me apetecía venir a este evento. Además en un palacio súper bonito (dice refiriéndose al Palacio de los Duques de Santoña, lugar donde se ha celebrado el evento)», cuenta.

La joven aclara su futuro profesional

Gloria Camila está centrándose en su faceta como influencer y dejando de lado la televisión. «Ahora mismo he vuelto a las redes. Sí que he vuelto a trabajar y volvemos a hacer campañas. Al final es otro tirón que tenemos y bueno hay que aprovecharlo. Me he aislado un poco de la tele pero en las redes sigo«, ha confesado sobre su futuro profesional. Un tema del que mucho se ha hablado durante las últimas semanas después de que ella anunciara que se iba a tomar un respiro mediático.

Gloria Camila reaparece ante los medios con su mejor look hasta la fecha

Para su regreso a la vida pública, Gloria Camila ha elegido ir vestida de la firma Hortensia Maeso. La joven se ha decantado por un espectacular con un modelo de lo más apropiado para la fiesta de máscaras, un diseño formado por un top asimétrico con una manga y un maxi lazo sobre el hombro junto con una falda larga con una abertura lateral que dejaba ver sutilmente la pierna, dándole movimiento al caminar.