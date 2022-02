Rocío Flores y Manuel Bedmar han roto su relación tras seis años juntos y con planes de futuro. Una de las parejas más consolidadas de la crónica social han puesto fin a su romance en plena vorágine familiar para la colaboradora de ‘El programa de AR’. Tal y como ha adelantado SEMANA en exclusiva, su relación no ha podido superar una crisis sentimental que estaban atravesando después de que ella haya comenzado una nueva vida en Madrid. Muy cómoda con su papel en la televisión y como influencer, se plantea su vida en Málaga, donde vive con Manuel desde hace más de año y medio. Sin embargo, ahora tiene dudas y han tomado la decisión de tomar caminos separados. Pero, ¿desde cuándo no están juntos? Lo cierto es que las últimas semanas han sido muy convulsas para la joven y ni rastro de Manuel Bedmar.

La joven pasó los días de recuperación de su operación en la casa de Olga Moreno

La colaboradora de televisión se ha enfrentado a momentos muy complicados a lo largo de estas últimas semanas e incluso pasó por quirófano. Fue el pasado 25 de enero cuando conocíamos la noticia de que Rocío Flores se había sometido a una intervención quirúrgica para hacerse un aumento de pecho. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, hubo un gesto por aquel entonces que pasó inadvertido (o que vimos normal) y que ahora evidenciaría un distanciamiento ya entre la pareja. Y es que tras su operación, Rocío Flores se trasladó a la casa de Olga Moreno, en lugar de quedarse en su casa para recuperarse junto a su novio.

Esto pudimos saberlo porque precisamente, unos días después de su intervención, hubo un incendio y se pegó fuego en el edificio del todavía domicilio familiar de Olga Moreno y Antonio David Flores. En ese momento, Rocío Flores estaba en esa casa y no de visita. Había elegido recuperarse en la casa conyugal donde permanecía Olga Moreno, quien está siempre su gran apoyo durante este momento tan delicado que está atravesando. Fueron continuas las publicaciones que hizo la joven desde esta casa. Sin embargo, podría parecer algo normal sino fuera porque ahora conocemos que la pareja ya estaba atravesando problemas sentimentales.

Rocío Flores celebró el cumpleaños de Manuel Bedmar el pasado mes

Por si fuera poco, durante su recuperación, viajó junto a Antonio David Flores a Madrid para su primera revisión médica. Y otra vez, ni rastro de su novio. Manuel Bedmar siempre se ha intentado mantener alejado de las polémicas de Rocío Flores y se ha mantenido en un segundo plano siempre apoyando a la joven, que ha pasado por sus horas más bajas tal y como hemos podido ver en televisión.

Sin embargo, han sido varios gestos en situaciones importantes en los que no ha habido ni rastro de él. Y es que cuando Rocío Flores salió de ‘Supervivientes’, él no se separó de su lado y le mostró su apoyo en más de una ocasión. Pero en las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta la joven, no ha habido ni rastro de Manuel Bedmar. Ahora, ambos quieren distanciarse hasta tal punto que incluso se han dejado de seguir en las redes sociales, donde ella es más activa que él.

La última vez que pudimos saber a ciencia cierta que estuvieron juntos fue el pasado 14 de enero, coincidiendo con el cumpleaños de él. Ella decidió organizarle un romántico plan para sorprenderlo, sin llegar a imaginarse que tan solo poco más de un mes después habría tomado la decisión de romper su relación. Rocío Flores le mandó a la casa que comparten, y que ahora no sabemos qué pasará con ella, un desayuno para dos personas. Aprovechando esta fecha tan especial, la pareja hizo una excepción y desayunó en la cama. Junto a la caja del desayuno, Rocío le dedicaba una bonita frase a su novio: «Feliz vida tesoro. Espero que disfrutes de tu día. Desayuno en la cama. Te quiero».

Sin embargo, la última publicación que hizo Rocío Flores junto a su novio data de septiembre del 2020, fecha en la que comenzaron su nueva vida mudándose a vivir juntos. Poco después, fichó por ‘El programa de AR’ y comenzaron las idas y venidas de Málaga a Madrid. Sin embargo, parece que quiere asentarse en la capital madrileña ya que se siente muy cómoda con sus nuevas amistades y con su nuevo estilo de vida.