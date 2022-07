A Gerard Piqué se le amontonan los problemas y encima parece que el público le está dando la espalda después de su ruptura de Shakira. El jugador del Barcelona se ha desplazado con su equipo a Las Vegas para un encuentro amistoso contra el Real Madrid y ha hecho parada en un casino junto a otros compañeros de vestuario, como es el caso de Jordi Alba. Este gesto antes del partido ha generado suspicacias dentro del club, pero nada comparado con el revuelo que se ha generado por su separación, que le ha valido una regañina pública peor que la que podría esperar por su aventura en el casino.

Los hinchas de Gerard Piqué no le perdonan que haya roto con la madre de sus dos hijos, Shakira. Especialmente por todo el revuelo generado y lo que se desprende de lo que pudo haber sucedido, entre constantes rumores de infidelidad por parte del jugador que la cantante colombiana habría confirmado a través de su último éxito en la música, ‘Te felicito’, donde habla sobre traiciones y un desengaño amoroso inesperado. Esto ha provocado que el final de su historia de amor se convierta en un debate público hasta el punto de que muchos no dudan en expresar su opinión a través de un sonoro abucheo, dirigido contra Gerard Piqué, a la vez que se escuchan alabanzas hacia Shakira. El mundo se ha dividido y a él parece que le ha tocado la peor parte en el reparto.

Durante el partido amistoso del Barcelona y el Real Madrid, Shakira ha sido la protagonista. A lo largo del encuentro se han escuchado infinidad de pitidos y abucheos hacia Gerard Piqué desde las gradas de Las Vegas, en el estadio del Allegiant Stadium. Estos gritos de reproche se han intensificado cuando ha regresado al terreno de juego tras la segunda mitad del partido, los cuales tan solo han sido interrumpidos cuando se jaleaba a Shakira.

Vídeo: Twitter

Gerard Piqué se ha dado cuenta de la animadversión que ha recibido por parte del público estadounidense, que parecen más afines a Shakira en su ruptura. Sobre esto ha sido preguntado Jordi Alba en la rueda de prensa y ha defendido a su compañero, aunque sin negar que todos se han percatado de que era el protagonista de la intensa pitada: “No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”, sentenciaba en defensa de Gerard Piqué, que tristemente se estaría acostumbrando a esta práctica después de romper con Shakira y desvelarse sus supuestas deslealtades.