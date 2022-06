Este martes, Terelu Campos ha desvelado un detalle que demuestra lo generosa que fue con Pipi Estrada durante su relación con él. A través de un mensaje telefónico enviado a Jorge Javier Vázquez, la hija mayor de María Teresa Campos ha contado que le regaló un coche al periodista deportivo y que este nunca lo puso a su nombre tras la ruptura. Además de eso, las multas que le ponían por cometer infracciones de tráfico llegaban a nombre de ella. Un feo gesto que para el asturiano, -según ha confesado a Gema López-, le correspondía a la malagueña. Suena bastante increíble, pero para él, era obligación de la colaboradora hacerse cargo de sus multas.

Todo ha comenzado cuando Terelu ha compartido un mensaje para que Jorge Javier lo leyera en directo en ‘Sálvame‘. En él ha explicado, punto por punto: «Miente como un bellaco. Le di la oportunidad de quedárselo, aunque me estaba poniendo verde en los platós, y seguir pagando lo que quedaba. Me dijo que se lo iba a pensar y nunca contestó. Pero es más: había otro coche, que se lo compró y que se tuvo que poner a mi nombre porque casualmente cuando fuimos a por él el señor no llevaba el carnet de identidad. Ese coche en el atentado de la T4 se echó a perder y cuando vinieron a mí a darme la indemnización yo dije que era de él y se le dio. Y estaba a mi nombre el coche. Se le rogó muchas veces de cambiar la titularidad y nunca lo hizo. Y seguían llegándome las multas».

«Cada vez que me echaba no tenía coche», explica Pipi Estrada

La explicación de Pipi Estrada no se ha hecho esperar y enseguida ha contado su versión de los hechos: «Es que tengo que hablar de muchos coches: del X5, del Mini y del coche que yo me compré después. Me compré un coche porque cada vez que me echaba no tenía coche. Ella nunca me dio la oportunidad de quedarme con el X5 porque estaba a nombre de su empresa, porque así lo quise yo. Yo no quise ponerlo a mi nombre».

«Puedo ser torpe, puedo ser burro, pero no miento. El tema del coche que desapareció en el atentado de la T4 cobré el seguro. Me dieron el 110% porque el coche estaba a mi nombre», añadía el periodista. En pleno debate, Gema López le hizo una pregunta a su compañero: “Si yo te regalo un coche y a ti te ponen multas, ¿quién tiene que pagar las multas?”, le dijo. Él, sin dudar, respondió: “Tú”. Nunca tan breve respuesta dejó en evidencia un detalle tan abiertamente cutre.

Nadie esperaba su contestación y las reacciones de los colaboradores le cayeron en cascada: “Qué morro tienes”, le espetó Gema López. Jorge Javier Vázquez se sumaba a su opinión: “Pipi, con eso has quedado como Cagancho en Albacete. ¡Madre de Dios!”. Por su parte, Alonso Caparrós lanzaba: “Pipi, qué cutre, tío”.