Gema López se ha convertido en el centro de las críticas después de desvelar unos productos alimenticios que consume ricos en proteína

A la colaboradora de ‘Sálvame’ siempre le ha preocupado el paso de los años. Por eso, cuida su imagen y está pendiente de ello. Gema López es muy fan de los diferentes tratamientos estéticos que se ha realizado y además intenta cuidar su cuerpo y sigue con un estilo de vida saludable. Por ese motivo, se ha apuntado a unos suplementos alimenticios que ayudan a perder volumen, peso y cuidar la línea. Aún así, Gema se ha convertido en el centro de las críticas por promocionar este tipo de productos que algunos aseguran que no son sanos y que pueden provocar malestar en el cuerpo.

Gema López promociona un producto adelgazante

La tertuliana de televisión, compartió una fotografía promocionando diferentes productos que prometen adelgazar con su consumo: «Adicta a las nuevas cremas de proteína de chocolate & chocolate blanco. 🍫 No contienen azúcares añadidos, son ricas en proteína, sin aceite de palma y SÚPER saludables!!😍 ¡Tenéis que probarla 100%! Como siempre con mi código GEMALOPEZ30 tenéis un 30% de descuento y 3 REGALOS a elegir!!💃🏼!, ha escrito. Promocionar esto no ha sentado nada bien a algunos de sus seguidores, que critican el consumo de este tipo de productos que prometen perder kilos de manera rápida en lugar de una dieta sana y equilibrada.

Estos productos lo han promocionado muchos rostros famosos, por lo que a sus seguidores no le ha hecho ni pizca de gracia que se sume a vender unos productos que todas las influencers tienen. No ha sentado nada bien que esté convirtiendo su red social en un escaparate para vender y promocionar algunas marcas, que por otra parte aseguran que no son fiables. El hecho de promocionar estos productos no es lo único que han criticado sus seguidores, ya que han hablado también de un uso excesivo de ‘Photoshop’, además de asegurar que utilizan «peluca».

Su puesta a punto para el otoño

Gema López se convierte en el foco de las críticas después de comenzar su puesta a punto en otoño para recuperar la piel tras los excesos del verano. Después de recurrir al Dermapen, una técnica de rejuvenecimiento y regeneración de las células de la piel; Gema López ha dado un siguiente paso en su puesta a punto para el otoño y ha decidido continuar, esta vez, tratando de eliminar sus ojeras. La colaboradora de Sálvame, desde que se declarase el estado de alarma y pasásemos del confinamiento total, a las fases y, por último, a esta nueva normalidad, ha ido notando cómo la zona inferior de sus ojos iba empeorando considerablemente. «Notaba la zona periocular más reseca y con pequeñas arruguitas», explica.

[Fotos: Redes Sociales]