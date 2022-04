Después de varios años sin pisar un plató de Mediaset, Pipi Estrada reaparecía en la cadena de Fuencarral como el nuevo colaborador de ‘Sálvame‘ y se sentaba en ‘Viernes deluxe‘ para someterse al polígrafo de Conchita. El periodista deportivo no dudaba en hablar de los inicios de su relación con Terelu Campos y detallaba cómo había sido su noviazgo. Un día después, la hija de María Teresa Campos ha reaccionado a su entrevista dando un golpe en la mesa y lanzando una seria advertencia al que un día fue su pareja.

Después de ver un vídeo en el que se resumían los principales titulares de la entrevista a Pipi Estrada, en la que aseguraba que al inicio de su romance con Terelu Campos había estado con otras dos mujeres a la vez, la colaboradora de ‘Viva la vida‘, con el rostro serio, miraba a cámara y no titubeaba al asegurar que debía tener cuidado porque no siempre iba a estar callada. «A lo mejor hablo y a lo mejor no pasan 16 años para que hable. El que avisa no es traidor, es avisador«, aseguraba.

Tras el aplauso del público, Terelu Campos mostraba su hartazgo, aunque no quería entrar al trapo y valorar las declaraciones de su expareja. Eso sí, dejaba entrever que estaba cansada de morderse la lengua y estaba valorando contar su versión de la historia. «No he dicho cuándo lo voy a hacer. A lo mejor un día doy la sorpresa y hablo«, sentenciaba.

Estas palabras llegan después de que Terelu Campos pusiera el grito en el cielo tras conocer que Pipi Estrada volvía a Mediaset y hacía público que no le apetecía coincidir con su ex ni en un plató ni tomando un café. «Yo le pediría a La Fábrica de la Tele, ya saben que no voy a compartir plató. Soy una persona de principios. Buenos, malos, regulares.. pero son míos y los intento llevar a cabo porque es lo que me hace estar tranquila y feliz. No forma parte de mi vida, ni de mi modus vivendi. Es una persona que forma parte de mi pasado. No hay nada. No existe nada», dejaba claro y hacía hincapié en que no tenía ningún tipo de resentimiento hacia él.

La suerte que tuvo Pipi Estrada

Este viernes, Carmen Borrego se sentaba frente a Pipi Estrada durante su entrevista en ‘Viernes deluxe’ y reconocía que había tenido mucha suerte gracias al silencio que había mantenido Terelu Campos durante todos estos años. Unas palabras que no sentaban bien al periodista deportivo, quien se lo tomaba como una advertencia. En el transcurso de la conversación, Kike Calleja hacía hincapié en que el invitado a ‘Viernes deluxe’ había sido «el hombre que más le ha faltado el respeto a Terelu«, a pesar de que ella se portó muy bien con él.

No obstante, Pipi Estrada no estaba de acuerdo con lo que comentaban en el plató y dejaba caer que su relación con Terelu «de puertas para adentro es diferente». El periodista insistía en que la presentadora le hizo mucho daño cuando puso punto y final a su relación.

