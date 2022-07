La gala final de ‘Supervivientes 2022’ ha brindado a la audiencia la posibilidad de ser testigos de un momento muy esperado: el reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La colaboradora y el esgrimista han vuelto a las caras en el plató del reality. Allí han protagonizado un cara a cara que no era el que esperábamos. El suyo ha sido un saludo frío y breve. Brevísimo. Fugaz hasta decir basta. Tanto, que Jorge Javier Vázquez le ha echado en cara no haberse mostrado más efusiva con el que fuera campeón de esgrima. «Os habéis visto y no os habéis dado un beso», le ha espetado. Ha sido entonces cuando la sevillana ha decidido volver hacia el lado de quien ha sido su ‘enamorado’ en las costas de Honduras para abrazarlo y besarlo con más energías. Pero este segundo encuentro no ha terminado de convencer…

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. No ha sido necesario ser un agudo observador para percatarse de que Anabel no ha sido demasiado cariñosa con su amigo especial en ‘Supervivientes’. Si durante el ‘reality’ se han prodigado caricias, besos y carantoñas, en la noche de este jueves se han dado un cálido y fuerte abrazo. Solo eso. La audiencia, seguramente, deseaba ver un beso de esos que quitan el hipo. O, al menos, unas palabras bonitas. De esas que dicen el uno al otro los que están enamorados. Pero no: de eso no ha habido ni rastro.

Anabel ha jugado su papel. Una vez más se ha dejado ver alegre y repartiendo gritos de alegría al ver de nuevo a sus seres queridos, entre los que se encontraba su prima Chabelita. Pero en los que respecta a Yulen, se notaba que estaba tensa. Él, por su parte, la observaba desde su sillón… con una mirada que parecía más fría y analítica que cargada de sentimientos, como la alegría de estar delante de ella Si no, juzguen ustedes mismos. ¿Están tan enamorados como parecían estar a 9.000 kilómetros de casa? No parece que salten las chispas, pero solo ellos tienen la respuesta.

Lo cierto es que la jornada del jueves 28 de julio será recordada de manera especial para la sobrina de Isabel Pantoja. Horas antes, poco después de la diez de la mañana, había vivido otro importantísimo reencuentro, esta vez con su ex, Omar Sánchez. Nerviosa, acudió a una cita en el plató de ‘Déjate querer’, el programa que presenta Toñi Moreno en Telecinco. Después de 100 días separados volvían a verse las caras y aunque tanto la cadena como los protagonistas han respetado un secretismo total en torno a la cita, la verdad es que en ella ambos se han venido abajo. Así lo ha confirmado la presentadora horas después de la grabación del programa.

Anabel Pantoja abandonó el plató de ‘Déjame querer’ tras su reencuentro con Omar Sánchez

«Ella sabía que tenía que hacerlo así. Enfrentarse a sentarse con tu marido todavía… Y mirarlo a los ojos… No ha podido mirarlo a los ojos hasta que ya sí ha podido». Asimismo, ha contado que «si tengo que elegir una palabra, esa es emotividad, ha sido muy emotivo y ha habido mucha tensión», ha destacado Moreno. «Ha habido un momento que Anabel ha abandonado el plató porque le ha podido la situación». Por su parte, Miguel Frigenti ha desvelado que el testimonio de ambos ha sido «muy duro»: «Ella le ha preguntado si va seguir formando parte de su vida».