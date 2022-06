Anabel Pantoja se marchó a Honduras con una conversación pendiente con su todavía marido, Omar Sánchez. Sin embargo, conforme van pasando los días en los Cayos Cochinos la pareja está cada vez más distante. Sobre todo por el hecho de que Anabel y Yulen Pereira han hecho subir la temperatura en Honduras y ya se han dado su primer beso. Ambos se han declarado el uno al otro y la sobrina de Isabel Pantoja sentencia su relación con Omar Sánchez. La percepción que tenía de su pasado y sus ideas de futuro se han visto modificadas desde que conociera al deportista de élite que ha sido su gran apoyo en la isla e incluso las mariposas empiezan a asomar por su estómago. Durante este martes, la colaboradora ha soltado una frase lapidaria con la que sentencia su relación con el canario.

«Se me han roto muchas ideas que tenía de fuera cuando nos han unificado”, ha comenzado diciendo Anabel Pantoja. A pesar de que durante los primeros días de concurso la vimos completamente derrumbada por el canario y porque no sabía si él iba a seguir ahí para ella cuando abandonara el concurso, ahora su vida y sus ideas han dado un giro de 180 grados. “Veo las cosas de otra manera. Tenía un plan en la cabeza y ahora lo dudo”, ha continuado explicando una Anabel que ha visto como sus ideales se han visto modificados en tan solo unas semanas.

Lo cierto es que Anabel Pantoja no ha mencionado de manera directa en ningún momento a su ex, Omar Sánchez. Sin embargo, los últimos acontecimientos en la isla y lo que está viviendo al lado de Yulen Pereira pueden indicar a que se refiera a esa conversación pendiente que tenía con él. Como hemos dicho anteriormente, al principio del concurso Anabel hablaba abiertamente del surfero y aseguraba que tenía miedo a perderlo. Sin embargo, con el paso de los días ha visto como su relación con Yulen ha ido cada vez a más e incluso ha terminado en sus brazos. Algo que podría dinamitar la relación con Omar Sánchez. Sobre todo ahora que confiesa que sus planes que tenía en la cabeza antes ya no los tiene con la misma certeza.

El plan de Omar Sánchez mientras emiten las imágenes de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

El canario ha seguido muy de cerca el concurso de Anabel Pantoja. De hecho, en más de una ocasión le ha mostrado su apoyo públicamente a través de las redes sociales. Sin embargo, los últimos acontecimientos han hecho que ni siquiera quiera ver la emisión del programa. Sin ir más lejos, este martes ha salido a cenar junto a un grupo de amigos para desconectar, por lo que se ha perdido la última gala de ‘Supervivientes’. ¿La verá en diferido o prefiere no ver nada más?