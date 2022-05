Marta Riesco no puede estar más orgullosa de ella misma. La reportera, que cada vez está más alejada de la polémica, se ha enfrentando a uno de sus mayores temores: volar en avión. Lo ha hecho para cubrir el Festival de Cannes y, aunque en un primer momento dudó en si aceptar el reto que le había propuesto su programa, ‘Ya son las ocho‘, finalmente decidió aceptarlo. Eso sí, contó con la ayuda en todo momento de su pareja, Antonio David Flores, que le dijo una frase que hizo reflexionar a la periodista y enfrentarse a su mayor miedo con un rotundo éxito.

La novia de Antonio David Flores lo ha pasado mal antes de enfrentarse a su miedo

Marta Riesco ha revelado que «hace tres días todo cambió y en mi trabajo me propusieron ir al festival de Cannes volando desde Niza. ¡Cuántas noches he llorado por mi miedo y por la incapacidad de superarlo!», dice. Sin embargo, Antonio David Flores jugó un papel fundamental en que se decidiera a cubrir este festival de cine: «Mi chico me dijo, “Marta nadie que cante no tengas miedo puede dejar de ir a Cannes solo porque tenga que pasar dos horas en un avión.”», ha revelado.

Para la reportera no fue fácil dar ese paso. Ella misma ha asegurado que «lloré de miedo pero pensé que llevaba razón. Después de todo lo que me ha pasado y después de que mi canción se haya convertido en un himno de valentía, tengo que hacerlo cueste lo que cueste porque nada es peor en la vida que perderse las cosas por miedo. Hice la maleta temblando, no pude dormir en días y me pasé horas y horas viendo vídeos sobre cómo ir al vuelo lo más tranquila posible», ha contado.

Marta Riesco habla sobre su fobia y confiesa que ha perdido trabajos

La colaboradora de televisión se ha sincerado como nunca sobre su fobia: «Explicar lo que es una fobia a alguien que no la tiene, es algo tremendamente difícil. La mayoría de personas que la sufren en sus carnes, lo llevan en secreto o bien por miedo a que se rían de ellos o por la vergüenza que les produce hacer público ese terror irracional. Porque las fobias son eso, miedos irracionales que nos coartan nuestras vidas. Que nos paralizan. Yo hace 15 años que sufro aerofobia«, dice. Y recuerda que «antes de eso cogía aviones, pero el fatídico accidente de Spanair provocó en mi tal pánico que jamás había vuelto a ser capaz de montarme en uno. Me pilló en Londres el accidente y la vuelta a casa fue tan mala que decidí no volver a subirme en un avión».

No ha sido fácil para ella, ya que por culpa de su fobia a montar en avión «he perdido trabajos, oportunidades…he perdido ilusiones por conocer lugares que me fascinaban, se me han roto sueños y he vivido condicionada a coger mis vacaciones según si podía o no podía evitar el avión. Si no podía evitarlo, simplemente no iba. Prefería no disfrutar que ese tiempo de terror subida en un avión», confiesa.