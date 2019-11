De hace un tiempo a esta parte se viene hablando de una mala relación entre Francisco Rivera y Cayetano Rivera, dos hermanos que siempre se han caracterizado por mostrarse muy unidos. El cambio de fecha de la corrida Goyesca (que organiza el primero) desató una polémica en la que ambos se han mostrado tibios. Sus diferencias han sido de dominio público, pero nunca han terminado de ser francos al respecto.

Hombre anuncio

Últimamente se ha convertido en habitual ver a Francisco Rivera en diferentes eventos. Le gusta rodearse de rostros conocidos y divertirse con nuevas promociones. Esta vez le hemos visto durante la presentación de un nuevo destilado por parte de una conocida marca de ginebras española.

¿Cómo está su relación con Cayetano?

Allí, el marido de Lourdes Montes ha dado la última hora sobre la presunta mala sintonía con Cayetano. Al ser preguntado por ello, el diestro ha confesado que «no hay nada que contar, es siempre lo mismo», dice algo contrariado.

Vídeo: la entrevista completa a Francisco Rivera

 

Ya habló de ello

Se refiere Francisco Rivera a lo que ya dijo hace algunas semanas en ‘Aquellos Maravillosos Años’, cuando Toñi Moreno le preguntó por la rencilla con su hermano: «Hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros, no creo que la televisión sea el sitio».

La sangre es lo primero

No obstante, Francisco Rivera tenía claro que «ahora mismo me llama y me dice que me necesita y te digo: ‘Toñi, adiós'». Eso sí, tampoco tuvo problemas en confesar la mayor: «Si mi madre estuviera aquí, la relación con mis hermanos sería diferente».

Cayetano Rivera también se pronunció

Por su parte, Cayetano Rivera habló del tema hace algunas semanas en el programa ‘Viva la Vida’: «Mi hermano es mi hermano y punto. La relación que pueda tener con él es mía. Él que cuente lo que quiera contar, cada uno es libre de hacer lo que quiera».

La polémica con el otro Cayetano

En otro orden de cosas, Francisco Rivera tampoco quiso valorar las críticas que Cayetano Martínez de Irujo ha vertido sobre él en sus memorias, donde afirma sentirse molesto con él. Sí que opinó de ello durante una intervención en ‘Espejo Público’, espacio donde el torero colabora: «Creo que Cayetano está abusando de la buena educación de sus hermanos». Sea como fuere, parece que los líos familiares siempre persiguen a los Rivera.

Su relación con Kiko Rivera

De igual manera, tampoco quiso ahondar sobre la presunta mala relación la familia Pantoja. Se vio a un Rivera muy conciliador en todos los aspectos.

Cansado de polémicas

Últimamente han vuelto a ser noticia los trajes de su padre, el fallecido Paquirri, pero Fran está harto de ser siempre tema de actualidad: «Venga, no tenemos nada que hablar, ¿de quién hablamos? de los mismos tontos de siempre».

Hastiado de política

Preguntado por los resultados electorales y por el fulgurante ascenso de VOX, Francisco se desmarcó de cualquier partido e hizo una profunda reflexión: «Yo no soy político. Vamos a ver qué pasa con este nuevo Gobierno que parece que va a haber. Lo que sí estoy cansado es de la izquierda y la derecha, esto es muy antiguo y se mataban, ahora hay que buscar buenos gestores que dirijan este país, que no es fácil. Lo que pasa es que hay muchos que viven del rédito y solo mangan, pero quieren seguir manteniendo ciertas heridas abiertas».

Así va a ser su Navidad

El torero ya tiene claro el plan para estas fechas tan entrañables: «Como siempre. Nos encanta la Navidad, será familiar, con todos los clásicos: portal de Belén, árbol, Reyes, Papa Noel, polvorones, turrón…».

La alegría de un padre

«A mí me ha gustado siempre la Navidad pero es verdad que con los ‘peques’ es distinto, se disfruta más. El pequeño no se va a enterar pero Carmen lleva un mes diciendo que quiere regalos para los Reyes», confiesa. A Fran se le cae la baba con sus hijos.

Balance del año

«El 2019 ha sido complicadillo. Ha habido muchas cosas, pero ha sido un año de aprendizaje. Ha sido muy bueno, vamos para delante siempre. No quiero olvidar nada, hay que perdonar pero no olvidar porque si no no aprendes».

Aprender a reinventarse

Ha sido el año en el que ha dejado de torear definitivamente y es algo que le ha costado mucho: «Me he tenido que reinventar y no ha sido fácil, pero he tenido gente muy buena a mi lado que me ha ayudado bastante», reconoce.

La cara más divertida de Francisco Rivera

Lejos de lo que se pueda pensar, Francisco Rivera es un hombre divertido y así lo demostró durante su visita al programa de Toñi Moreno, donde se atrevió a bailar con la presentadora y mostrar su cara más simpática.