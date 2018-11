Fran Rivera no se cree el robo en Cantora y carga contra Pantoja

6 Fran Rivera: “No me creo nada de Isabel Pantoja”

“No me creo el robo en Cantora y tampoco me creo nada de Isabel Pantoja”, han sido las palabras de Fran Rivera. ¿De dónde viene este rencor? Del pasado y de anteriores robos acontecidos también en Cantora. Ha recordado otro en el que casualmente solo desaparecieron los objetos de Paquirri que pertenecían a los hijos de Carmina Ordóñez.

“En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligo a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y mío. Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre…. yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja”, continuaba explicando Fran Rivera.