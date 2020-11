Fran Rivera se muestra irónico cuando le preguntan sobre el giro inesperado que ha dado la guerra que tienen abierta contra Isabel Pantoja. ¿Qué piensa el torero de que la cantante no tenga obligación de devolverles sus enseres?

Este fin de semana, la guerra que Fran y Cayetano Rivera han iniciado contra Isabel Pantoja daba un giro inesperado. Y es que según se ha confirmado hace apenas unas horas, la cantante no tendría la obligación de devolver los enseres personales que supuestamente tiene en su poder y que pertenecen a los toreros.

Fran Rivera ha acudido este lunes a la estación de trenes de Santa Justa en Sevilla para coger un tren que le llevara a Madrid por trabajo. El torero se ha encontrado allí con los medios de comunicación, que se han interesado por cómo se han tomado las últimas novedades de su guerra contra la tonadillera.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez se muestra irónico con el giro que han tomado los acontecimientos sobre la herencia de su padre: “¿Tú crees que lo cambia todo de verdad?”, respondía a las cámaras de Europa Press. Fran Rivera se ríe ante la pregunta de que Isabel Pantoja judicialmente no estaría obligada a devolverles las pertenencias de Paquirri y remite a su abogado: “Yo no soy abogado, eso mi abogado”. Al preguntarle si Isabel Pantoja estaría obligada moralmente a devolverlas Francisco responde: “Aaahhh!! ¿Es que es menos?”.

Vídeo: Europa Press.

Un giro inesperado en la polémica

De esta forma, Fran Rivera deja en manos de su abogado toda la polémica, que ha sido, sin duda, el tema más comentado del fin de semana. Cuando pensábamos que todos los detalles de la herencia de Paquirri habían salido a la luz, se descubre un dato importante que da un giro en toda esta trama.

Judicialmente Isabel Pantoja no tiene que entregar los enseres del difunto torero a Francisco y Cayetano Rivera. La artista no fue condenada nunca a entregar las pertenencias personales de Paquirri. Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera Ordoñez, se ha pronunciado al respecto y ha explicado qué pasos estiman dar sus defendidos.

«Señora Pantoja, no quiero que usted quede como la mala de España», explicaba el abogado de los Rivera. Ha subrayado que quiere dar una salida a toda esta polémica. «Me planteo lo siguiente: Creo en la buena fe de las personas». Reconocía que ha habido muchos pleitos y que ciertas cosas no estaban claras. «La señora Pantoja queda salvada porque no ha habido una orden de entrega» y solicitaba que entregue los lotes que fueron adjudicados a Cayetano y Francisco Rivera. «Sería un gesto social muy bonito que estas personas puedan arreglar su conflicto».

Canales Rivera, primo de Francisco y Cayetano, que ya es un colaborador más en ‘Sálvame’, también se pronunciaba al respecto y se mostraba tajante. No confía en absoluto en la buena voluntad de la tonadillera. «Si tenemos que esperar a la buena fe de Isabel Pantoja podemos estar esperando otros 36 años, por lo menos», afirmaba desde el plató de Mediaset.

El último capítulo de la trama

Lo último que ha trascendido y que ha dejado a muchos con la boca abierta es que Carmina Ordoñez no ganó la demanda que interpuso en 1990 contra Isabel Pantoja. No solo eso, no podía reclamar los diversos enseres ya que en el testamente de Paquirri se precisaba que ella no podía administrar los bienes de sus hijos. Por tanto, existen diversas inexactitudes en datos importantes que han trascendido como verdades en los últimos años. Francisco Rivera aseguró en su momento que su madre ganó ese juicio contra la tonadillera. Ahora se demuestra que judicialmente, Isabel Pantoja no está obligada a entregar los bienes que pertenecieron a Paquirri.

El silencio de Kiko Rivera

Kiko Rivera se ha decantado por no pronunciarse al respecto, por lo menos por el momento. El dj lo que sí ha hecho es anunciar el inicio de una nueva etapa en su vida. «Nuevos retos 💥 Nuevas ilusiones. Hoy comienza una nueva vida y prometo estar a la altura 😊 Por cierto… En Diciembre llega nueva música 🎼», escribía emocionado ante todo lo que está por venir. No sabemos cuál será el motivo principal por el que Kiko Rivera empieza una nueva etapa en su vida. Lo cierto es que coincide con el giro inesperado que ha dado la guerra con su madre.

El hijo de Isabel Pantoja ha preferido mantenerse en silencio después de que se haya conocido que la cantante no tiene la obligación de entregar los enseres de Paquirri a Francisco y Cayetano Rivera. Una revelación que ha dado a conocer en el programa ‘Viva la vida’ y que confirmaba el abogado de los hermanos Rivera Ordoñez, Joaquín Moeckel. Y es que la artista no fue condenada nunca a entregar los objetos personales que dejaba Paquirri en su testamento a sus hijos mayores.